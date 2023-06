L’aspirateur robot Narwal Freo est le premier à être doté de la technologie AI DirtSense pour un nettoyage plus intelligent.

Il existe certainement de nombreuses options d’aspirateurs robots sur le marché. Cependant, vous devez tenir compte d’un certain nombre de points avant d’en choisir un. Plus qu’un simple robot qui passe l’aspirateur chez vous, il est important d’avoir un appareil qui pense comme un humain. C’est ce que fait Narwal Freo avec sa technologie AI DirtSense, une première sur le marché.

Narwal est une entreprise innovante reconnue pour ses produits de haute qualité. La marque a été récompensée à deux reprises par les CES Innovation Awards et a également figuré dans la liste des 100 meilleurs produits de Time Magazine. Elle a été la première entreprise à introduire un robot doté d’une fonction de lavage automatique des serpillières et est désormais la première à proposer la technologie DirtSense avec Freo.

AI DirtSense et balais à franges perfectionnés

En utilisant des algorithmes d’intelligence artificielle combinés à des capteurs avancés, Narwal Freo, avec sa technologie AI DirtSense, la première au monde, est capable d’identifier les zones avec des taches persistantes et de repasser automatiquement la serpillière sur cette zone. De plus, le robot lave automatiquement la serpillière jusqu’à ce que le sol soit réellement propre.

Alors que d’autres robots se contentent d’aspirer et de passer la serpillière sans savoir exactement ce qu’ils nettoient, Narwal Freo sait comment s’occuper de chaque tache. Lorsque vous activez le mode Freo, le robot vous dit : « Zone plus sale détectée. Continuez à passer la serpillière ». Vous pouvez donc vous détendre pendant que Narwal Freo garde votre maison propre.

La pression constante exercée par la serpillière permet au robot d’éliminer facilement les taches de café et les éclaboussures séchées. Alors que la plupart des robots concurrents se contentent de frotter le long d’un tampon humide, les serpillières de Narwal Freo tournent 180 fois par minute pour un nettoyage en profondeur. En même temps, les serpillières triangulaires & ; microfibres Reuleaux garantissent qu’il n’y a pas d’espaces non nettoyés entre les deux.

Il est intéressant de noter que la microfibre retient deux fois plus d’humidité que la fibre ordinaire, et qu’elle permet également d’éviter de rayer les sols.

EdgeSwing

Une autre technologie brevetée par Narwal est EdgeSwing, qui applique un mouvement de torsion pour repositionner automatiquement le robot près du côté, nettoyant ainsi les bords et les coins difficiles à atteindre. Grâce à une brosse à poils caoutchoutés, Narwal Freo ramasse plus de poussière et nettoie plus silencieusement.

Station tout-en-un

Un autre avantage important du Narwal Freo est sa station tout-en-un, qui comprend un système de lavage automatique des franges et un système d’échange automatique de l’eau. Alors que le premier système lave automatiquement les tampons sales grâce à des capteurs intelligents d’eau et de saleté, le second remplit automatiquement les réservoirs d’eau – tout comme une machine à laver. Cela indique que vous n’avez pas à vous soucier de mettre manuellement de l’eau dans la station.

La station mélange automatiquement le détergent à l’eau et dispose d’air chaud pour sécher rapidement les serpillières et empêcher la prolifération des bactéries. La station tout-en-un se nettoie également toute seule et dispose d’un écran tactile LCD pour des commandes rapides.

Prix et disponibilité

Vous pouvez acheter le Narwal Freo avec l’option bundle d’accessoires jusqu’à 450$ de réduction du 22 juin au 2 juillet en utilisant le code de réduction « Netcost-security.fr ». Le produit est disponible sur la boutique en ligne de Narwal.

