Apple et LG s’associent pour proposer AirPlay dans les hôtels dans le courant de l’année

Lors de la conférence WWDC de cette année, Apple a annoncé son intention d’étendre la disponibilité d’AirPlay dans les chambres d’hôtel à partir de la fin de l’année. Aujourd’hui, LG annonce qu’elle sera la première marque à ajouter AirPlay à ses téléviseurs spécialisés pour l’hôtellerie, dès cette année.

LG, qui est apparemment le « premier fournisseur mondial de téléviseurs pour hôtels », affirme avoir travaillé en étroite collaboration avec Apple dans le cadre de ce partenariat. LG et Apple ont « travaillé ensemble pour s’assurer qu’AirPlay sera aussi facile à utiliser qu’à la maison », explique le communiqué de presse publié aujourd’hui.

Comme Apple l’a montré, les clients des hôtels pourront connecter un iPhone ou un iPad à un téléviseur dans leur chambre en scannant un code QR unique. LG confirme que les clients n’auront pas besoin d’utiliser un mot de passe ou de télécharger une application pour utiliser AirPlay dans leur chambre d’hôtel.

Michael Kosla, vice-président chargé de l’hôtellerie chez LG Business Solutions, vante les mérites de ce nouveau partenariat :

Il s’agit d’une avancée majeure pour le divertissement en chambre dans l’industrie du voyage et de l’hôtellerie, qui souligne à quel point nous sommes à l’écoute des besoins des consommateurs qui exigent de plus en plus un accès simple à leurs options multimédia personnelles sur le plus grand écran, où qu’ils se trouvent. Les hôtels qui proposent cette fonction auront immédiatement une longueur d’avance sur les voyageurs qui utilisent des appareils Apple, ce qui augmentera la satisfaction des clients tout en leur permettant de se démarquer de la concurrence locale.