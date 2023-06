Xiaomi lance le Xiaomi TV EA43 abordable avec boîtier métallique Unibody

Xiaomi vient de lancer son dernier produit TV, le Xiaomi TV EA43, qui propose un prix bas. Ce nouveau modèle se différencie de son prédécesseur grâce à son boîtier métallique unibody amélioré, une caractéristique réservée aux produits phares. Xiaomi a introduit cette idée sur un marché où les téléviseurs coûtent beaucoup moins cher.

Points de vente Xiaomi TV EA43

Le téléviseur offre une solution plein écran avec de petits cadres, un écran de 43 pouces et un rapport écran/corps de 96,7 %. De plus, le Xiaomi EA43 utilise une technologie de gradation hybride pour éliminer le scintillement et protéger les yeux des téléspectateurs pendant de longues heures de visionnage. Il peut également fournir une bien meilleure qualité d’image grâce à des algorithmes spéciaux qui améliorent la reproduction des couleurs et la profondeur de champ pour des images plus réalistes.

Un processeur 64 bits à 4 cœurs alimente ce téléviseur et prend en charge le WiFi bi-bande 2,4 GHz et 5 GHz pour des performances fluides. Il dispose de deux haut-parleurs de 8 W, d’un décodage audio DTS-HD et d’un système de son équilibré intelligent à 10 segments intégré.

Le Xiaomi TV EA43 possède deux ports USB, deux ports HDMI, un port AV, un port réseau filaire, un port antenne et un port S/PDIF. En dehors de cela, il est fourni avec MUI pour TV 3.0, qui prend en charge le mode Office et le mode Smart Home.

Bien sûr, vous pourriez penser que les fonctionnalités ne sont pas remarquables. Mais l’argument de vente de ce produit est son petit prix. Destiné au marché d’entrée de gamme, il est au prix de 799 yuans (112 $), permettant aux utilisateurs soucieux de leur budget de profiter d’une expérience visuelle supérieure. À ce prix, des bordures minces et un corps en métal donnent aux acheteurs d’entrée de gamme un niveau de style plus élevé qui peut compter plus que les améliorations du modèle phare.

Beaucoup dans la même catégorie, en revanche, continuent de s’appuyer sur des coques en plastique et des conceptions maladroites. L’accent mis par Xiaomi sur le design et le prix place le Xiaomi TV EA43 dans une position concurrentielle, ce qui en fait une alternative attrayante pour les consommateurs à la recherche d’une expérience TV abordable mais riche en fonctionnalités.

