Intel étend sa présence européenne avec une nouvelle usine d’assemblage en Pologne

Dans le contexte : Intel Corporation fait sa part dans le renforcement des capacités de l’Europe dans l’industrie de la fabrication de puces. La société de Santa Clara vient d’annoncer un énième plan d’investissement sur le Vieux Continent, cette fois en Pologne.

Grâce à sa loi sur les puces récemment approuvée, l’Europe devient l’une des régions les plus prometteuses au monde pour investir de l’argent dans la haute technologie. L’UE veut jouer un rôle de premier plan dans le secteur de la fabrication de puces et Bruxelles est apparemment prête à dépenser 47 dollars. milliards de dollars au cours des sept prochaines années pour attirer des innovations technologiques, des talents de conception et des capacités de production à grande échelle.

Intel peut fournir toutes ces choses et plus encore, et la société est clairement prête à essayer d’obtenir une partie de l’argent de l’UE pour ses propres plans d’expansion. Tout en négociant une augmentation des subventions publiques pour ses usines allemandes, Santa Clara a annoncé un nouvel investissement de 4,6 milliards de dollars pour construire une nouvelle usine en Pologne.

La nouvelle usine d’Intel sera située près de la ville de WrocÅÂaw et aidera l’entreprise à répondre à la demande du secteur attendue au cours des prochaines années. L’usine devrait créer 2 000 emplois directs « bien rémunérés », et des milliers d’autres pour les fournisseurs indirects et les opérations de construction temporaires. La nouvelle installation respectera bien sûr les principes de durabilité environnementale, en minimisant son empreinte carbone et son impact global.

Intel a également souligné que la prochaine usine polonaise ne sera pas utilisée comme une « usine de fabrication de tranches », où les puces sont créées sur des tranches de silicium par « divers procédés chimiques, mécaniques et optiques avancés ». La nouvelle installation fournira à la place des capacités « d’assemblage et de test », recevant des plaquettes terminées d’autres usines, les coupant en puces individuelles et les assemblant dans le produit final pour des tests de performance et de qualité.

Selon le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, la Pologne est un endroit idéal pour étendre la présence de l’entreprise en Europe grâce à son marché du travail compétitif, une solide base de talents et un « excellent environnement commercial ». Intel a déjà une présence opérationnelle dans le pays européen, et le site près de WrocÅÂaw est bien placé pour travailler avec d’autres sites Intel en Allemagne et en Irlande.

Pourtant, l’annonce d’Intel ne fournit pas de détails essentiels sur sa nouvelle « opération polonaise ». L’investissement prévu de 4,6 milliards de dollars ne mentionne pas explicitement la loi européenne sur les puces, ni aucune sorte de subventions supplémentaires fournies par les autorités gouvernementales locales ou européennes.

Compte tenu de la somme d’argent que Bruxelles investit pour développer l’activité technologique locale, nous pouvons parier en toute sécurité qu’Intel obtiendra probablement le type de financement public somptueux que l’entreprise demande.

