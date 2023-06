realme Buds Air 5 Pro officiellement tease – Un véritable phare TWS Buds abordable?

Au cas où vous l’auriez manqué, realme vient de lancer le realme 11 Pro. À la base, il s’agit d’un téléphone phare à un prix abordable. Parallèlement aux débuts du téléphone, la société a également tease le realme Buds Air 5 Pro lors de l’événement de lancement.

L’important est que la marque a confirmé que le realme Air 5 Pro sera disponible dans le monde entier. Et comme vous l’avez peut-être deviné, les écouteurs seront lancés à un prix abordable. Bien que l’annonce officielle indique que le lancement sera le 10 juin, c’est une faute de frappe. Le 10 juin est déjà passé. Donc, pour autant que je sache, la date officielle sera en fait le 10 juillet.

Caractéristiques et caractéristiques des realme Buds Air 5 Pro

Le Buds Air 5 Pro excelle à plusieurs égards. Tout d’abord, il est fourni avec un driver dynamique de 11 mm ainsi que des drivers secondaires de 6 mm. Avec plusieurs drivers, les écouteurs TWS offrent une expérience d’écoute musicale totalement immersive.

realme a également emballé la technologie avancée d’annulation active du bruit (ANC). Les Buds Air 5 Pro peuvent réduire jusqu’à 50 dB de bruit, ce qui lui permet de bloquer les perturbations externes lorsque vous êtes dans un environnement bruyant. Vous profiterez également d’une expérience téléphonique cristalline car les écouteurs sont fournis avec trois microphones intégrés.

Et la meilleure partie est que les microphones realme Buds Air 5 Pro utilisent la technologie AI pour annuler le bruit de fond lorsque vous êtes en communication. De plus, il existe un support pour LDAC, ce qui améliore encore la qualité audio. Ces écouteurs prennent également en charge les effets sonores spatiaux.

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, le realme Buds Air 5 Pro dispose de 460 mAh dans le boîtier et de 60 mAh sur chaque oreillette. Cela vous donne une autonomie totale de 40 heures, ce qui est assez impressionnant. Les autres caractéristiques des écouteurs TWS incluent une cote IPX5 et Bluetooth 5.3. Et bien que realme n’ait pas explicitement mentionné le prix, il a dit que les Buds seraient abordables.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine