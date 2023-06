3 marques Android dans le top 10 des marques les plus innovantes de 2023

Un nouveau rapport des analystes du BCG a classé les 10 entreprises les plus innovantes au monde en 2023. Trois des 10 premières entreprises sont des fabricants d’Android. Et si on élargit le classement au top 50, le nombre de constructeurs Android double. Le rapport a testé la capacité d’innovation des entreprises en fonction de leur concentration sur l’innovation au cours de l’année écoulée et de leur utilisation de nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle.

Les meilleurs innovateurs de 2023 : les fabricants d’Android prennent les devants

Les 3 principaux fabricants d’Android dans le rapport sont Alphabet (Google), Samsung et Huawei. Microsoft pourrait également être inclus dans cette sélection, si l’on considère sa série d’appareils Surface Duo.

Samsung est un excellent exemple d’entreprise qui utilise tous les outils à sa disposition pour améliorer ses performances grâce à l’innovation à différentes étapes de sa chaîne de valeur. Il introduit régulièrement de nouvelles technologies à grande échelle. Se concentrer sur les innovations technologiques et se démarquer par sa capacité à pénétrer des marchés adjacents (comme les téléphones pliables). C’est aussi la société non américaine qui investit le plus d’argent dans la recherche et le développement. Avec environ 17 milliards de dollars alloués à cette fin rien qu’en 2021.

Huawei est une autre entreprise qui a toujours fait preuve d’un fort engagement envers l’innovation. S’il est vrai que l’entreprise ne traverse pas sa meilleure période sur le plan économique, elle s’est révélée à plus d’une reprise pionnière lorsqu’il s’agit d’intégrer de nouvelles technologies dans ses produits, ou d’aller plus loin dans celles existantes. Les modèles récents tels que le Huawei P60 Pro et son système de caméra avancé à ouverture variable en sont un bon exemple.

Si nous élargissons le classement au top 50, nous pouvons trouver d’autres entreprises qui envisagent également le développement d’appareils Android comme l’un de leurs domaines d’activité. C’est le cas de Xiaomi (en vingt-neuvième position), Sony (en trente-et-unième) et Lenovo (en quarante-huitième).

La bonne performance des fabricants d’Android dans ce rapport témoigne de l’ouverture et de la flexibilité de la plate-forme. Il permet aux entreprises d’innover de différentes manières. Et cela a conduit au développement de certains des appareils les plus innovants du marché.

