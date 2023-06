La gamme de processeurs d’Intel subit une refonte des noms : au revoir au Core i

Intel a annoncé un changement majeur dans la façon dont il nomme ses processeurs. La famille de processeurs « Core i », populaire depuis 2008, n’utilisera plus le « i » devant le chiffre pour indiquer la puissance et les performances de la puce. Au lieu de cela, les prochains processeurs de ce segment seront nommés Core 3, Core 5 et Core 7.

Ce changement éliminera la confusion qui découle souvent de l’utilisation de la désignation « i ». Il était censé indiquer que le processeur était doté de la technologie Turbo Boost d’Intel. Mais au fil du temps, il est devenu un terme générique pour tous les processeurs Intel. La nouvelle convention de dénomination sera plus facile à comprendre et plus cohérente dans la gamme de produits Intel.

En plus de la fin de l’ère « i », Intel éliminera également l’utilisation de « générations » pour indiquer la génération à laquelle appartient la puce. Cependant, les données générationnelles seront toujours disponibles dans le numéro de processeur. Par exemple, le « 12 » dans « 12700 » révèle que l’Intel Core i5-12700 appartient à la 12ème génération.

Ces modifications reflètent les efforts d’Intel pour simplifier sa gamme de produits et permettre aux clients de comprendre et de choisir plus facilement le processeur adapté à leurs besoins. La nouvelle convention de dénomination fera ses débuts avec les futurs processeurs de la famille Meteor Lake. Ils seront plus de 20% plus rapides que leurs prédécesseurs. L’introduction du nouveau nœud photolithographique EUV « Intel 4 » contribuera à cette augmentation de la vitesse. Les premières puces Meteor Lake arriveront avant la fin de l’année.

En plus de la nouvelle convention de nommage, Intel introduira également une nouvelle sous-famille de processeurs haut de gamme appelée « Ultra ». On ne sait pas quels avantages ces puces auront, mais elles feront leurs débuts au second semestre 2023. Cela contraste avec les processeurs « non Ultra ». Il commencera à utiliser la nouvelle convention de dénomination avec la famille Meteor Lake.

