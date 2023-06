Le meilleur projecteur économique que vous puissiez acheter pour moins de 100 $ en 2023

Obtenir un grand téléviseur est aujourd’hui assez facile, mais même un très grand téléviseur ne peut pas évoquer un écran aussi grand que des projecteurs. Sans oublier qu’un si grand téléviseur serait énorme et lourd, alors que vous pouvez facilement transporter le projecteur. Et aujourd’hui, nous avons pour vous un projecteur, qui peut facilement devenir votre compagnon de voyage. Il est léger, compact et étonnamment puissant, surtout quand on regarde le prix. Oui, HAPPRUN H1 peut facilement aspirer à être le meilleur projecteur économique que vous puissiez acheter à moins de 100 $ en 2023.

Et HAPPRUN H1 peut vraiment offrir des caractéristiques très solides dans la catégorie. Pour commencer, la résolution native 1080p, la luminosité 9500L (240 ANSI Lumen) et le contraste 10.000:1. C’est une base assez solide pour une belle soirée cinéma n’importe où. Parce que le projecteur est vraiment petit et compact, les options où une telle soirée cinéma peut se produire sont infinies. Il peut évoquer un écran jusqu’à 200 pouces et avec une correction trapézoïdale de ± 15 °, vous pouvez facilement l’ajuster à votre guise. Les haut-parleurs stéréo HiFi solides sont également une touche agréable, ou vous pouvez connecter des options audio plus puissantes via Bluetooth 5.1.

Prix ​​alléchant garanti !

En prime de bienvenue, HAPPRUN H1 est également fourni avec un écran portable gratuit de 100 pouces dans l’emballage, vous serez donc prêt à commencer les films tout de suite. Et le meilleur est le prix du projecteur, car la promotion actuelle d’Amazon l’a vraiment réduit à un niveau extrêmement bas. Vous pouvez donc l’obtenir dès maintenant pour seulement 66,98 $, ce qui est une offre fantastique. Vous ne trouverez pas un meilleur rapport qualité/prix dans la catégorie. Après tout, voyons-le directement par rapport aux modèles de concurrence similaires.

Modèle HAPPRUN S1

AuKing M8F ELEPHAS BL128 Résolution 1080P natif 720P 720P Luminance 240 lumens ANSI 100 lumens ANSI 100 lumens ANSI Écran 100 pouces Oui, gratuit NON NON clé de voûte ±15° Oui NON Haut-parleur intégré Haut-parleur stéréo HiFi conférencier régulier conférencier régulier Rapport de contraste 10000:1 2000:1 6000:1 Bluetooth 5.1 inconnu Non Taille de l’écran jusqu’à 200″ jusqu’à 200″ aussi jusqu’à 200″

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine