Samsung Galaxy Watch 6 : voici les premières images de la montre

Les prochaines smartwatches de Samsung, la Galaxy Watch 6 et la Galaxy Watch 6 Pro (ou Classic), ont fait l’objet de nombreuses rumeurs ces derniers mois. Cependant, le journaliste Roland Quandt a maintenant partagé des images sur Twitter qui nous donnent une meilleure idée de ce à quoi s’attendre de ces appareils.

Les images, qui semblent être des visuels marketing, montrent que le design des nouvelles montres sera similaire aux précédentes montres Samsung. Cependant, il y a quelques différences qui ressortent. Plus particulièrement, la Galaxy Watch 6 Pro comportera une lunette tournante autour du cadran. Il est cohérent avec les indications précédentes selon lesquelles il sera plus similaire à la Galaxy Watch 4 Classic qu’à la Galaxy Watch 5 Pro. La lunette tournante est une caractéristique populaire des montres intelligentes de Samsung. Et son inclusion dans la Galaxy Watch 6 Pro indique que Samsung s’engage à fournir une expérience utilisateur de haute qualité.

Samsung Galaxy Watch 6 et 6 Pro : des fuites révèlent un design élégant et des fonctionnalités high-tech

Un autre aspect de conception qui se démarque dans les images est les bordures plus fines autour de l’écran. Cela suggère que les Galaxy Watch 6 et 6 Pro auront des diamètres d’affichage plus larges pour un modèle global similaire. Cela devrait permettre une expérience visuelle plus immersive. Les images montrent également que les cornes des montres seront effilées. Il prolonge le design du boîtier pour un look plus élégant.

La Galaxy Watch 6 et la Galaxy Watch 6 Pro utiliseront la puce Exynos W930. Il devrait fournir beaucoup de puissance de traitement. De plus, il peut y avoir un modem 4G en option sur les montres. Cela permettrait aux utilisateurs de rester connectés même lorsqu’ils n’ont pas leur téléphone à proximité. La Galaxy Watch 6 sera disponible en versions 40 ou 44 millimètres. Alors que la Galaxy Watch 6 Classic sera disponible en versions 43 ou 47 mm. Tous les modèles seront dotés d’un écran protégé par une glace saphir, ce qui devrait les rendre plus durables et résistants aux rayures.

Samsung devrait annoncer officiellement la Galaxy Watch 6 et la Galaxy Watch 6 Pro en juillet lors de la conférence Galaxy Unpacked, où la société dévoilera également ses nouveaux smartphones pliables, les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5. Avec la sortie de ces nouveaux appareils, Samsung continuera de dominer le marché des smartwatches de haute qualité et des smartphones pliables.

