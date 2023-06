Meilleurs smartphones à moins de 500 $ – juin 2023

Merci de vous joindre à nous pour notre top 5 mensuel. Dans cette édition, nous vous montrerons les meilleurs smartphones haut de gamme que vous pouvez obtenir pour moins de 500 $. Que vous recherchiez des performances puissantes, un écran époustouflant ou un appareil photo exceptionnel, nous avons quelque chose pour vous. Alors, sans plus tarder, voyons quels téléphones ont fait la différence.

Meilleurs smartphones pour moins de 500 $

1. POCO F5 Pro

Commençons, encore une fois, avec le POCO F5 Pro, un téléphone qui offre des fonctionnalités de niveau phare pour moins de 500 $. Le combiné dispose d’un puissant processeur Snapdragon 8+ Gen1, de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage.

Le téléphone arbore également un grand écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD +, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz.

Pour les caméras, le F5 Pro dispose d’une caméra arrière principale de 64MP, d’une caméra ultra-large de 8MP et d’une caméra macro de 2MP. À l’avant, il abrite un seul appareil photo 16MP pour capturer des selfies.

Le téléphone est fourni avec une grande batterie de 5160 mAh qui prend en charge une charge rapide de 67 W et une charge sans fil de 30 W. Il comprend également un émetteur IR en tant que fonctionnalité supplémentaire.

2. realme GT Neo 5

Un autre téléphone avec des caractéristiques similaires est le realme GT Neo 5. Le téléphone realme fonctionne également sur le processeur Snapdragon 8+ Gen1, avec jusqu’à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le realme GT Neo 5 arbore un écran FHD + AMOLED de 6,74 pouces légèrement plus grand avec un taux de rafraîchissement très élevé de 144 Hz et une luminosité maximale de 1400 nits.

Pour les appareils photo, le smartphone dispose d’un appareil photo principal de 50MP, d’un appareil photo ultra large de 8MP et d’un appareil photo macro de 2MP. À l’avant, il contient un appareil photo 16MP pour les selfies.

Le realme GT Neo 5 est fourni avec une batterie de 5000 mAh qui prend en charge une technologie de charge ultra rapide de 150 W. Le téléphone comprend également un émetteur infrarouge en tant que fonctionnalité supplémentaire

3. Xiaomi Civi 3

Xiaomi Civi 3 est le téléphone parfait pour les amateurs de selfie. Le smartphone est fourni avec un processeur MediaTek Dimensity 8200 Ultra, 8 Go ou 16 Go de RAM et 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage.

Le téléphone dispose d’un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution Full HD +, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz.

Le département caméra du Xiaomi Civi 3 est également impressionnant. Il dispose d’un capteur Sony IMX800 de 50MP avec une ouverture f/1.77 et une stabilisation d’image optique. Avec un appareil photo ultra grand angle 8MP et un appareil photo macro 2MP. En ce qui concerne les selfies, le Civi 3 dispose de deux caméras frontales avec une résolution de 32MP chacune. L’un d’eux a un angle de 78 degrés et l’autre un angle de 100 degrés, qui ressemblent respectivement à un téléobjectif et à un objectif ultra-large.

Le Xiaomi Civi 3 dispose d’une batterie de 4500 mAh qui prend en charge une charge rapide de 67 W et il y a aussi un émetteur infrarouge.

4. POCO F5

Une autre bonne option pour un téléphone solide avec un budget d’environ 400 $ est le POCO F5. Le nouvel appareil fonctionne sur un processeur Snapdragon 7+ Gen2, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le POCO F5 arbore un grand écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD +, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz.

Pour les appareils photo, le F5 de POCO comprend un appareil photo principal de 64MP, un appareil photo ultra large de 8MP et un appareil photo macro de 2MP. À l’avant, il contient un seul appareil photo 16MP pour les selfies.

Le POCO F5 est fourni avec une batterie de 5000 mAh qui prend en charge une charge rapide de 67 W. Il comprend également une socket audio 3,5 mm et un émetteur IR comme fonctionnalités supplémentaires.

5. iQOO Néo 8

Enfin, l’iQOO Neo 8 est une autre excellente option disponible à moins de 500 $. Le téléphone iQOO dispose d’un processeur Snapdragon 8+ Gen1, de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage.

L’iQOO Neo 8 arbore un grand écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution QHD+, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz.

Le téléphone dispose d’un appareil photo principal de 50MP et d’un appareil photo de profondeur de 2MP. À l’avant, il contient un appareil photo 16MP pour les selfies.

Le Neo 8 est fourni avec une batterie de 5000 mAh qui prend en charge une technologie de charge rapide de 120 W. Il comprend également un émetteur IR en tant que fonctionnalité supplémentaire.

Consultez notre liste de moins de 300 $ si vous avez un budget plus serré !

