Ces 11 appareils Oppo sont confirmés pour recevoir la mise à jour Android 14

Google a déjà déployé l’aperçu d’Android 14. Et en ce qui concerne les premières tests, la mise à jour apporte de nombreuses améliorations. Google a tout pris en compte, de l’amélioration de la durée de vie de la batterie à l’amélioration du multitâche en via une plus grande confidentialité.

Cela dit, le programme de prévisualisation est en cours depuis février 2023. Ainsi, Android 14 existe depuis quelques mois maintenant. Alors que de plus en plus de fonctionnalités sont affinées avec les versions bêta, Google lancera probablement la version finale très bientôt.

Et si vous utilisez un appareil Oppo lancé récemment, vous allez vous régaler. Oppo Benelux a confirmé que 11 téléphones sont prêts à recevoir Android 14. Les téléphones en question comprennent les trois derniers appareils de la série Find X, quatre appareils de la gamme Reno et quatre appareils de la série A.

Liste des téléphones Oppo prévus pour obtenir Android 14

Cependant, vous devez noter que ces appareils Oppo devraient recevoir Android 14 en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Les appareils éligibles et la chronologie mise à jour des appareils d’autres régions du monde peuvent varier.

Cela dit, Google a récemment publié la 3e version bêta du développeur Android 14. Et si vous avez essayé la version, vous ne pouvez pas nier que le système d’exploitation est plus stable qu’auparavant. Ainsi, nous verrons peut-être la version finale en août.

Une fois la version finale sortie, les appareils Google Pixel seront les premiers à recevoir la mise à jour. Par la suite, des marques telles que Oppo, Xiaomi, Samsung et d’autres fabricants d’Android les déploieront progressivement. Nous vous tiendrons au courant lorsque nous en saurons plus sur les plans de sortie d’Android 14 de Google.

