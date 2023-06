Le coûteux moniteur de jeu Samsung Odyssey OLED G9 de 49 pouces est disponible en précommande

En bref : Samsung a annoncé l’un de ses moniteurs grand public les plus impressionnants et les plus chers : l’Odyssey OLED G9. Le super-ultra large de 49 pouces offre une résolution massive de 5 120 x 1 440 (32: 9), une courbe de 1800R et un taux de rafraîchissement de 240 Hz, ce qui en fait une perspective séduisante pour les joueurs.

La dernière entrée de la gamme de moniteurs Odyssey de Samsung utilise la même résolution Dual Quad HD que celle de l’Odyssey G9 et de l’Odyssey Neo G9 d’origine, que nous aimons beaucoup.

La principale différence avec ce dernier moniteur, comme son nom l’indique, est le passage d’un panneau VA à OLED, apportant avec lui tous les avantages de la technologie d’affichage, tels que des noirs parfaits. De plus, Samsung affirme que l’utilisation de sa technologie Quantum Dot offre une meilleure luminosité et des couleurs par communiqué aux panneaux OLED habituels.

Samsung a également donné au dernier modèle Odyssey une courbe moins agressive que ses prédécesseurs, passant de 1000R à 1800R, ce qui sera probablement apprécié par la plupart des utilisateurs.

Ailleurs, Samsung affirme que l’ajout du processeur Neo Quantum Pro indique que l’écran peut utiliser un algorithme d’apprentissage en profondeur (deep learning). Il analyse intelligemment les images et effectue automatiquement une mise à l’échelle pour ajuster la luminosité tout en amplifiant le contraste.

Les autres caractéristiques incluent la certification AMD FreeSync Premium Pro et HDR True Black 400, bien que la luminosité typique soit évaluée à 250 nits. Il y a aussi un temps de réponse GtG impressionnant de 0,03 ms, un taux de rafraîchissement de 240 Hz, deux haut-parleurs intégrés de 5 W, une télécommande et CoreSync et Core Lightning+ fournissant l’éclairage RVB obligatoire, qui peut être synchronisé avec le contenu à l’écran.

L’écran est également expédié avec le Samsung Gaming Hub et les applications Smart TV intégrées. Les utilisateurs peuvent jouer à Xbox Game Pass et GeForce Now (et les deux ensemble, bientôt) et regarder des applications telles que Prime Video, Netflix et YouTube sans se connecter à un PC, grâce au Wi-Fi intégré. Vous pouvez également connecter un contrôleur via Bluetooth. Il y a aussi l’intégration SmartThings, les commandes vocales, Alexa et Bixby.

La connectivité est assurée par un DisplayPort 1.4, un HDMI 2.1, un Micro HDMI 2.1 et un hub USB.

Et puis nous arrivons au prix. L’Odyssey G9 d’origine a été lancé à 1 700 $, tandis que l’Odyssey OLED G9 le porte à 2 200 $. Vous pouvez assembler un PC haut de gamme pour ce montant, mais c’est toujours moins cher que l’Odyssey Neo G9 à 2 500 $, qui offre 2 000 nits de luminosité maximale.

Les précommandes pour l’Odyssey OLED G9 s’ouvrent aujourd’hui et devraient être expédiées le 26 juin. Si vous avez beaucoup d’argent de côté et que vous avez besoin de ce moniteur dans votre vie, le sécuriser tôt est accompagné du bonus d’une carte-cadeau Samsung de 250 $.

