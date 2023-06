Le gouvernement chinois a toujours peur d’AirDrop malgré le changement d’Apple ; législation prévue

Le gouvernement chinois a toujours peur d’AirDrop, bien qu’Apple ait cédé à la pression pour rendre la fonctionnalité plus difficile à utiliser par les manifestants.

L’administration chinoise du cyberespace a publié un projet de proposition visant à restreindre l’utilisation d’AirDrop, ainsi que des fonctionnalités similaires de partage de fichiers compatibles Bluetooth sur Android. Cela obligerait entre autres Apple à s’assurer que les gens utilisent leurs vrais noms pour le nom de leur iPhone…

Pourquoi le gouvernement chinois a-t-il peur d’AirDrop ?

Le gouvernement chinois surveille l’utilisation d’Internet dans le pays, analyse les données stockées sur les services cloud et interdit la plupart des applications de chat cryptées de bout en bout comme WhatsApp et Telegram – bien qu’Apple ait jusqu’à présent réussi à éviter le même sort avec iMessage et FaceTime.

Les applications étrangères de médias sociaux sont également interdites en Chine. Ceux-ci incluent Twitter, Facebook, Instagram, Reddit et bien d’autres. De plus, les applications VPN sont interdites.

La nature à courte portée d’AirDrop, cependant, indique qu’il n’y a aucun moyen de surveiller ce qui est transmis. Les manifestants à Hong Kong l’ont largement utilisé pour partager les détails des manifestations prévues et d’autres documents anti-gouvernementaux, et les habitants de la Chine continentale ont ensuite fait la même chose pour partager des affiches s’opposant à Xi Jinping et au gouvernement chinois.

Apple a introduit un délai d’attente de 10 minutes en réponse

Pour recevoir des documents de n’importe qui via AirDrop, vous devez configurer votre iPhone pour recevoir des messages de Tout le monde, au lieu de Contacts uniquement. Les manifestants garderaient ce paramètre activé à tout moment pour faciliter le partage public.

Le gouvernement chinois a clairement exprimé ses inquiétudes à Apple, car la société a introduit un délai d’attente de 10 minutes pour le paramètre Tout le monde ; à la fin de cette période, il reviendrait à Contacts uniquement. Cela rendait effectivement impossible l’utilisation d’AirDrop de cette manière, car tout le monde devait le réactiver manuellement toutes les 10 minutes.

Initialement, le changement était limité aux modèles d’iPhone achetés en Chine continentale. Ironiquement, cependant, les propriétaires d’iPhone dans d’autres pays ont déclaré qu’ils préféreraient cela, et Apple a donc déployé le changement à l’échelle mondiale.

La législation forcerait un nouveau changement par Apple

Il semble que le gouvernement chinois ait toujours peur d’AirDrop et d’autres fonctionnalités de partage de fichiers à courte portée, car CNN rapporte qu’il prévoit désormais de restreindre davantage l’utilisation.

Le projet de proposition a été publié plus tôt cette semaine par l’Administration du cyberespace de Chine, le puissant chien de garde d’Internet qui relève d’un organe dirigé par le dirigeant Xi Jinping. Les gens ne doivent pas publier ou partager des informations « illégales ou préjudiciables » sur ces réseaux et doivent signaler les violations au régulateur.

La loi prévue obligerait également Apple à s’assurer que les utilisateurs définissent leur nom d’iPhone avec leur vrai nom.

Ceux qui créent ou soutiennent de tels réseaux devraient exiger des utilisateurs qu’ils fournissent leurs vrais noms et d’autres informations personnelles.

Apple pourrait techniquement le faire en construisant un système obligeant les propriétaires chinois d’iPhone à scanner l’identifiant du gouvernement pour définir le nom de leur iPhone, puis en le verrouillant, mais cela indiquerait que le géant de la technologie compromettrait à nouveau ses propres valeurs pour satisfaire la Chine.

Techniquement, la proposition est appelée une « consultation », bien que personne ne doive douter que le résultat a déjà été décidé.

