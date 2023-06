La démo Steam à durée limitée de Lies of P comprend les deux premiers chapitres du prochain Soulslike

En bref : les fans de jeux Soulslike (et même ceux qui ne le sont pas) peuvent télécharger et jouer à une démo gratuite d’une autre entrée prometteuse du genre : Lies of P, un jeu inspiré de l’histoire de la marionnette en bois préférée de tous qui est sujette à l’exagération, Pinocchio.

L’une des nombreuses annonces lors de la diffusion en direct d’ouverture du Summer Game Fest, que vous pouvez regarder ici, était un léger retard dans la date de sortie de Lies of P au 19 septembre. Mais ceux qui attendaient avec impatience la sortie du jeu ont été apaisés par le révélation d’une démo disponible sur plusieurs plates-formes, y compris Steam. Il est disponible jusqu’au 26 juin.

The Dark Souls / Bloodborne-like Lies of P se déroule dans la ville de Krat, à l’époque de la Belle Époque. Vous incarnez le P éponyme, une marionnette à taille humaine qui doit se battre pour retrouver son créateur, Geppetto, alors qu’il tente de devenir un vrai homme. Tout comme Pinocchio, donc, mais avec beaucoup plus de violence.

La démo présente les deux premiers chapitres de Lies of P, qui comprend trois combats de boss et plusieurs endroits à explorer pendant que vous vous dirigez vers l’hôtel Krat.

Le jeu permet aux joueurs de créer des armes uniques en fusionnant des poignées et des lames, créant quelque chose qui offre de nouveaux attributs et styles. Chaque arme a deux Fable Arts – un pour la lame et un pour le manche. Ceux-ci ont un large éventail d’utilisations, notamment pour renforcer votre défense ou infliger des dégâts.

Il y a trois chargements Legion Arm dans la démo que vous pouvez modifier à la Venigni Craft Machine à l’hôtel Krat. Comme pour tous les jeux de cet acabit, le fait de reconstituer votre santé fera réapparaître les ennemis.

Consultez cet article PlayStation.Blog pour découvrir des succès et des conseils qui vous aideront à affronter les trois boss de la démo.

Lies of P devait sortir en août, mais il a été retardé pour une raison inconnue. Le jeu est disponible en précommande dès maintenant, avec des tenues en jeu disponibles pour les différentes éditions. Il existe également une édition limitée de Steelbook, livrée avec un étui, un livre d’art à couverture rigide et une bande originale.

C’est le bon moment pour être un fan de Souls-like. En plus de Lies of P, le nouveau jeu Lords of Fallen arrive le 13 octobre. Consultez ses recommandations de caractéristiques costaudes et ses bandes-annonces divertissantes ici.

