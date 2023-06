Android TV copie l’une des fonctionnalités présentées à la WWDC d’Apple

Lundi dernier, Apple a fait une annonce lors de leur WWDC qui a attiré l’attention de beaucoup. Nous parlons de l’ajout de FaceTime à tvOS 17 et Apple TV 4K. À peine trois jours plus tard, il semble que Google suive leurs traces. Comme ils ont fait une annonce très similaire et tout aussi intéressante.

Android TV 14 de Google embrasse la communication : présentation de la prise en charge des appels téléphoniques et plus encore

Selon Mishaal Rahmanla première version bêta du prochain système d’exploitation de divertissement de Google, Android TV 14, prend en charge les appels téléphoniques, tout comme l’annonce récente d’Apple lors de la WWDC 2023. Cela indique que si vous avez un téléviseur compatible avec le système d’exploitation de Google, vous aurez bientôt pouvoir recevoir des appels sur votre téléviseur.

Rahman, qui a été le premier à signaler que la première version bêta d’Android TV 14 inclura des notifications sur les appels, explique que les utilisateurs ne verront ces notifications que lorsqu’ils se connecteront à leur profil. De plus, les utilisateurs pourront répondre à ces appels depuis une application compatible avec cette fonctionnalité.

Outre la prise en charge des appels téléphoniques, la version bêta d’Android TV 14 comprend également d’autres nouvelles fonctionnalités qui améliorent sa fonctionnalité. Tels que les commandes HDR, les fonctions de gestion de l’alimentation et une meilleure gestion des appareils audio. Rahman confirme ces fonctionnalités dans un fil Twitter. Expliquant que le système d’exploitation a une configuration de qualité d’image qui permet aux utilisateurs d’accéder à des formats HDR ou SDR spécifiques.

De plus, le nouveau système dispose d’un mode de puissance qui peut être réglé sur faible, modéré, élevé ou sans restrictions. Cela permet aux utilisateurs de restreindre progressivement les fonctions du réseau. Android TV 14 affiche également les écouteurs et les appareils audio Bluetooth disponibles.

Dans l’ensemble, ce nouveau système d’exploitation apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités. Mais le plus intéressant est sans aucun doute la possibilité de recevoir des appels sur votre téléviseur. Si tout se passe bien, vous pourrez bientôt répondre à vos appels téléphoniques. Sans jamais avoir à quitter votre canapé.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine