Apple Vision Pro face à la rivalité de Samsung, Qualcomm et Google

Apple a récemment annoncé son dernier casque de réalité mixte (MR), l’Apple Vision Pro, qui devrait sortir au début de l’année prochaine aux États-Unis. Le casque est conçu pour gérer ce qu’Apple appelle « l’informatique spatiale » et est un véritable casque MR qui interagit avec le monde physique qui vous entoure. Selon BusinessKorea, le nouveau casque Apple MR avec fonctions de réalité virtuelle (VR) et de réalité augmentée (AR) est le « prochain changement » dans l’industrie. Un rapport d’IT Home affirme que, tout comme la rivalité actuelle des téléphones portables, l’avenir du casque MR aura une rivalité entre de nombreuses marques. Le rapport révèle également qu’Apple devrait faire face à une sérieuse rivalité avec d’autres marques comme Samsung et Qualcomm. Ces grandes marques sont également prêtes à lancer leurs propres casques AR/VR.

Apple Vision Pro contre les casques Samsung et Qualcomm

Apple Vision Pro

L’Apple Vision Pro est un véritable casque de réalité mixte qui interagit avec le monde physique qui vous entoure et vous permet également de rester engagé grâce à sa fonction EyeSight. Le casque a 23 millions de pixels entre les deux écrans, et Apple affirme que le Vision Pro a 64 fois la densité de pixels de l’iPhone, car chaque écran a juste la taille d’un timbre-poste. Le casque devrait sortir au début de l’année prochaine aux États-Unis et son prix est de 3499 $.

Casques MR d’autres marques

ITHome rapporte également que de nombreuses marques telles que Samsung, Qualcomm et Google travaillent sur des produits MR. Ces entreprises visent à lancer ces appareils dès cette année. Google est responsable du développement de systèmes d’exploitation spécifiques à MR, Qualcomm est responsable du développement de chipsets spécifiques à MR et Samsung lancera des produits matériels MR.

Sameer Samat, vice-président de la gestion des produits de Google, a déclaré lors de la conférence annuelle des développeurs de Google en mai

« Nous sommes ravis de notre nouvelle collaboration avec Samsung Electronics dans l’espace XR immersif. Nous aurons plus à partager plus tard cette année »,

Samsung a déposé une demande de marque pour Galaxy Glasses auprès de l’Office coréen de la propriété intellectuelle en février. Selon certaines informations, la forme des produits XR de Samsung ressemble davantage à des lunettes ordinaires. Ce ne sera pas comme les lunettes de ski que nous avons dans l’Apple Vision Pro.

Il convient de noter que c’est également la première fois que Samsung, Google et Qualcomm s’unissent pour le marché XR. Dans le passé, chaque marque choisissait de le faire seule, puis abandonnait le processus à un moment donné. Par exemple, Google a lancé le projet Daydream en 2016 pour développer une plateforme VR pour téléphones mobiles. Mais la société a abandonné le plan en 2019. Samsung avait précédemment lancé un casque Gear VR avec la filiale Meta Oculus en 2014, mais n’a pas sorti de produit depuis.

La société d’études de marché Counterpoint Research prévoit que les expéditions mondiales de casques MR/XR passeront de 18 millions d’unités en 2022 à 110 millions d’unités en 2025. Elle affirme également que d’ici 2030, le nombre atteindra 1 milliard d’unités.

Conclusion

L’Apple Vision Pro est un véritable casque de réalité mixte qui interagit avec le monde physique qui vous entoure. Il vous permet également de rester engagé avec lui grâce à sa fonction EyeSight. Il a 23 millions de pixels entre les deux écrans. Apple affirme que le Vision Pro a 64 fois la densité de pixels de l’iPhone. Chaque présentoir a juste la taille d’un timbre-poste. En effet, Apple établit une norme que d’autres essaieront de battre.

Samsung et Qualcomm travaillent également sur des casques AR/VR. Mais on ne s’attend pas à ce qu’ils rivalisent avec le Vision Pro individuellement. Il semble que cette fois, il y aura une coopération entre des marques telles que Samsung, Qualcomm et Google. Alors que Samsung aura le produit hardware, Google fournira le logiciel tandis que Qualcomm fournira les puces.

