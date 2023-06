Dimensity 9300 pourrait avoir un léger avantage sur Snapdragon 8 Gen 3

Tout récemment, Qualcomm a officiellement annoncé le calendrier de lancement du Snapdragon 8 Gen 3. Le chipset haut de gamme pour smartphone Snapdragon fera ses débuts au Snapdragon Summit, qui devrait débuter le 24 octobre. Mais ce n’est pas le seul SoC haut de gamme pour smartphone que nous verra cette année. Nous avons également le MediaTek Dimensity 9300.

Désormais, depuis l’annonce officielle de Qualcomm, l’un des principaux points à retenir est que le Snapdragon haut de gamme sera lancé plus tôt que l’année dernière. En comparaison, le Snapdragon 8 Gen 2 est sorti en novembre 2022. Eh bien, nous venons de recevoir un rapport indiquant que le Dimensity 9300 sera lancé plus tôt que le Snapdragon 8 Gen 3 !

Dimensity 9300 peut établir une norme élevée en lançant avant Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm a officiellement annoncé que le Snapdragon 8 Gen 3 sera lancé fin octobre. Le lancement plus tôt que d’habitude du chipset est probablement dû au fait que Qualcomm souhaite qu’il soit disponible dès que possible. Et s’il est lancé tôt, ce sera le premier à établir la norme de performance la plus élevée dans le monde des smartphones.

Cependant, le dernier rapport concernant Dimensity 9300 porte de mauvaises nouvelles pour Qualcomm. Ce rapport provient de Digital Chatter, un personnel bien connu pour offrir des informations crédibles au début. Selon lui, le chipset de nouvelle génération de MediaTek sera lancé avant le Snapdragon 8 Gen 3.

Cela donnera finalement un léger avantage au Dimensity 9300. Digital Chatter n’a pas fourni de date de lancement spécifique pour Dimensity 9300. Mais le « lancement antérieur à Snapdragon 8 Gen 3 » suggère qu’il sera lancé avant le 24 octobre. Après tout, c’est la date du prochain Snapdragon Summit.

Ce que ce léger avantage pourrait signifier

Même si MediaTek Dimensity 9300 a l’avantage du lancement précoce, il ne jouera qu’un petit rôle dans son succès. Cela deviendra beaucoup plus clair si vous regardez l’un des calendriers de lancement précédents.

Le Dimensity 9000 a été dévoilé plus tôt que le Snapdragon 8 Gen 1. Cependant, MediaTek n’a pas pu prendre les devants car il n’a pas pu produire rapidement le chipset en série. En conséquence, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a pris la première place sans rencontrer trop de difficultés.

Mais le cas est un peu différent pour le Snapdragon 8 Gen 3 et le Dimensity 9300. Les deux SoC seront produits en série sur le processus N4P 4 nm de TSMC. Ainsi, celui qui reçoit la cargaison en premier prendra le dessus sur l’autre.

Cependant, même si MediaTek obtient son lot en premier, vous ne pouvez pas oublier la réputation de Qualcomm sur le marché. Après tout, la plupart des marques notables, telles que Samsung, optent pour les SoC de Qualcomm pour leurs appareils phares. Les chipsets de dimension, en revanche, sont plus importants dans les appareils haut de gamme et bas de gamme.

Performances attendues de Dimensity 9300

Avec le Dimensity 9300, MediaTek peut faire un bond en termes de performances. Après tout, il sera produit en série dans le processus N4P de TSMC. Cela envoie finalement un signal aux grandes marques de téléphones pour réévaluer leur partenariat avec Qualcomm. Actuellement, MediaTek teste une configuration avec quatre cœurs Cortex X4 hautes performances.

Autrement dit, le jeu de puces Dimnesity 9300 de test actuel possède quatre cœurs Cortex X4 hautes performances. En comparaison, le Snapdragon 8 Gen 3 ne comportera probablement qu’un seul cœur Cortex X4. Ainsi, si MediaTek s’en tient à la configuration « 4 + 4 », il aura le dessus sur le Snapdragon 8 Gen 3.

Mais il est trop tôt pour sauter aux conclusions. Après tout, nous n’avons rien entendu de MediaTek sur la configuration finale de Dimensity 9300. Alors, prenez toutes les informations avec une bonne dose de sel. Et comme toujours, nous vous tiendrons au courant si nous obtenons des nouvelles plus crédibles sur les chipsets avant leur lancement.

