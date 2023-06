Les nouveaux jeux de Meta pour les casques Quest incluent un remake VR du classique des années 90 « The 7th Guest »

Qu’est-ce qui vient de se passer? Lors du Meta Quest Gaming Showcase cette semaine, Meta a annoncé qu’il s’associait à plusieurs studios de jeux pour apporter des versions VR de plusieurs nouveaux jeux et anciens classiques aux casques Quest. Certains des titres les plus en vue de la liste incluent Stranger Things VR, The Next Evolution of NFL PRO ERA, Assassin’s Creed : Nexus VR et Ghostbusters : Rise of the Ghost Lord. Un autre jeu notable à venir dans la gamme Quest est une version VR du jeu d’arcade classique de SEGA de 1999, Samba de Amigo.

Cependant, le titre qui attire le plus l’attention est un remake VR du jeu d’aventure des années 90 « The 7th Guest ». Edité par Vertigo Games et co-développé par Vertigo Studios Rotterdam et Exkee, le jeu se déroule dans un manoir hanté habité par des esprits. Alors que l’édition VR devrait conserver les énigmes difficiles de la version originale, elle apporterait également de nombreuses illusions d’optique qui devraient augmenter sa chair de poule.

La meilleure partie du remake est qu’il contiendra suffisamment d’éléments qui seront très familiers aux joueurs de l’ancien jeu, car les développeurs rendent hommage à l’original en incluant de nombreux défis connus et plus encore. De nombreux personnages originaux reviendront également pour le nouveau jeu, notamment Martine Burden, Brian Dutton, Edward et Elinor Knox, entre autres.

Le remake est basé sur l’histoire originale écrite par Matthew J. Costello, et Vertigo dit même qu’il a travaillé avec certains des développeurs du jeu original, dont Rob Landeros et Graeme Devine. Le 7ème Guest VR sortira plus tard cette année pour Meta Quest 2, Quest Pro, le Quest 3 récemment annoncé, ainsi que d’autres plates-formes PC VR.

Outre les jeux susmentionnés, une foule d’autres titres VR arriveront également sur les casques Quest dans un avenir proche. Ils comprennent:

Je m’attends à ce que tu meurs 3 : le rouage de la machine

Silent Slayer : Caveau du Vampire

UNDERDOGS

Club de raquette

Vampire : la mascarade – Justice

Donjons de l’éternité

L’Attaque des Titans VR : Incassable

Tempête de balles

Plus d’arcs-en-ciel

Petites villes

Hôtel du jeu de la mort

Signal fantôme : un jeu Stellaris

En avant

Mini-golf déambulatoire

Batailles Demeo

Nous sommes un

Simulateur Powerwash

Soleil de l’Arizona 2

Les nouveaux jeux seront tous disponibles sur les casques Meta Quest 2 et Quest Pro, ainsi que sur le tout nouveau Quest 3. La disponibilité des nouveaux titres est définitivement une étape bienvenue, et qui pourrait potentiellement rendre le jeu VR plus courant dans le futur proche.

