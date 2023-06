Huawei Mate 50 et quatre autres modèles reçoivent la nouvelle mise à jour HarmonyOS 3

Huawei a récemment annoncé que le Huawei Mate 50 et cinq autres modèles seront les premiers à recevoir la nouvelle mise à niveau de la fonctionnalité d’expérience intelligente vers HarmonyOS 3. Cette mise à niveau apportera une gamme de nouvelles fonctionnalités aux appareils. Cela inclut une meilleure sortie, une sécurité renforcée et une interface utilisateur plus intuitive.

Les détails des nouvelles fonctionnalités sont les suivants :

Le calendrier du calendrier prend en charge la socket de photos et les utilisateurs peuvent les importer

Cartes universelles : les cartes empilées peuvent pivoter et s’afficher automatiquement lorsque la scène change. De plus, les cartes combinées peuvent automatiquement modifier leur taille à mesure que le nombre de cartes augmente ou diminue.

Smart Multi – Window : Ajoute la possibilité d’enregistrer l’état de l’écran partagé, de l’enregistrer sur le bureau et de lancer le mode d’écran partagé double application d’un simple clic sur l’icône. Améliore également l’expérience multi-fenêtre intelligente en rendant la fenêtre flottante visible lorsque vous revenez sur le bureau. Pour terminer la tâche, il va se réduire à une petite fenêtre.

Charge : optimise la charge en mode Turbo pour une vitesse de charge ultra-rapide.

Mode pur : renforce le mode pur, étend la sécurité, affiche une fenêtre contextuelle pour la confirmation secondaire des sauts de programme, réduit le risque de mauvaise utilisation et rend chaque étape de saut claire et contrôlable.

Système : l’audio des appels peut être commuté entre les haut-parleurs, les combinés et divers appareils Bluetooth en une seule étape via le centre de contrôle de diffusion multi-appareils. L’interface d’impression de Huawei est optimale, l’entrée d’impression est simple et unifiée. L’entreprise garantit qu’un document peut être imprimé en une seule étape. Le document prend en charge l’aperçu en une étape, sans avoir besoin d’une boîte de dialogue contextuelle.

Modèles qui reçoivent la nouvelle mise à jour HarmonyOS 3

La série Huawei Mate 50 peut passer à cette mise à jour. En plus de la série Mate 50, il existe un téléphone à écran pliant qui reçoit également la nouvelle mise à jour. Les modèles exacts qui peuvent obtenir la mise à jour incluent

HUAWEI Compagnon 50

HUAWEI Mate50 Pro

HUAWEI Mate 50 RS Conception Porsche

HUAWEI Compagnon 50E

HUAWEI Poche S

Huawei ne s’arrêtera pas aux modèles ci-dessus. En plus des modèles ci-dessus, les téléphones Huawei suivants recevront la mise à jour push du début à la mi-juin

HUAWEI P50 Pro

HUAWEI P50

HUAWEI P50E

HUAWEI Mate Xs2

Poche HUAWEI P50

HUAWEInova 10

HUAWEL nova 10 Pro

HUAWEI MatePad Pro 11 pouces

Mises à jour HarmonyOS 3.0

HarmonyOS 3.0 relie les appareils et gère les tâches facilement. Il crée un monde numérique tout à fait décent, conçu pour répondre à tous les besoins de l’utilisateur. En plus des modèles ci-dessus, les utilisateurs du nouveau système bénéficieront également des mises à niveau suivantes fournies avec le système.

Principales caractéristiques

Voici quelques fonctionnalités clés d’HarmonyOS 3.0 :

Widgets de pile : HarmonyOS 3.0 dispose d’une nouvelle fonctionnalité de pile de widgets qui permet aux utilisateurs d’empiler plusieurs widgets les uns sur les autres, ce qui facilite l’accès à plusieurs widgets à la fois.

Grands dossiers : HarmonyOS 3.0 permet aux utilisateurs de créer de grands dossiers contenant jusqu’à 100 éléments. Cela facilite leur manipulation et l’accès aux fichiers.

Sécurité : HarmonyOS 3.0 dispose de nouvelles fonctionnalités de confidentialité et de sécurité qui protègent les données des utilisateurs et empêchent tout accès illégal.

Performance : HarmonyOS 3.0 est conçu pour être rapide et réactif, avec une meilleure sortie pour une large gamme d’appareils.

Super appareil : HarmonyOS 3.0 dispose d’une nouvelle fonctionnalité de super appareil qui permet aux utilisateurs de connecter plusieurs appareils et de les contrôler à partir d’un seul système.

Système de développement d’interface utilisateur : HarmonyOS 3.0 utilise ArkUI, un système de développement d’interface utilisateur déclaratif qui permet aux développeurs de créer des éléments d’interface utilisateur adaptables qui fonctionnent sur une large gamme d’appareils.

Déploiement multi-terminal : HarmonyOS 3.0 prend en charge le déploiement multi-terminal. Cela permet aux développeurs de créer facilement des applications qui fonctionnent sur plusieurs appareils.

Tous – guides de conception de scénarios : HarmonyOS 3.0 fournit tous – guides de conception de scénarios qui prennent en compte les facteurs humains, les appareils et les environnements. Cela permet aux développeurs de créer l’expérience utilisateur idéale pour tous les scénarios

Caractéristiques mineures

Exigences matérielles flexibles : HarmonyOS 3.0 a été développé en tant que système d’exploitation distribué pour divers appareils avec des tailles de mémoire allant de 128 Ko à plus de 4 Go. Par conséquent, les besoins matériels sont flexibles pour le système d’exploitation et il peut ne nécessiter que 128 Ko de mémoire pour certains appareils.

Interactions transparentes : HarmonyOS 3.0 permet une liaison facile entre les appareils. Cela permet également aux utilisateurs de basculer facilement entre les appareils et d’effectuer des tâches.

Widgets de service pratiques : HarmonyOS 3.0 dispose de widgets de service pratiques qui comblent le fossé entre les appareils, ce qui permet aux utilisateurs d’effectuer facilement des tâches sur de nombreux appareils.

Framework d’interface utilisateur déclarative : les applications pour HarmonyOS sont principalement conçues à l’aide de composants d’ArkUI, un framework d’interface utilisateur déclarative. Les éléments ArkUI sont adaptables à divers appareils et incluent de nouvelles règles d’interface.

Intégration de la maison intelligente : HarmonyOS 3.0 utilise l’IA pour relier les appareils de la maison intelligente. Cela permet aux utilisateurs de contrôler facilement leurs appareils domestiques intelligents à partir d’une plate-forme unique.

Reconnaissance vocale intelligente : HarmonyOS 3.0 dispose d’une fonction de reconnaissance vocale intelligente qui permet aux utilisateurs de contrôler leurs appareils à l’aide de commandes vocales.

Reconnaissance d’image AI : HarmonyOS 3.0 utilise la reconnaissance d’image AI pour identifier et catégoriser les images. Cela permet aux utilisateurs de trouver et de gérer facilement leurs photos.

Traduction AI : HarmonyOS 3.0 dispose d’un outil de traduction AI qui permet aux utilisateurs de traduire du texte et de la parole en temps réel.

Derniers mots

La nouvelle mise à niveau de l’expérience intelligente HarmonyOS 3 est un énorme pas en avant pour les appareils Huawei. La mise à niveau apportera une gamme de nouvelles fonctionnalités et augmentera la sortie des appareils. Il apportera de meilleures performances, une sécurité renforcée et une interface utilisateur plus intuitive. Le Huawei Mate 50 et d’autres modèles sont les premiers à recevoir cette mise à niveau. La série Mate 50 devrait faire ses débuts avec HarmonyOS 3.0 et une IA avancée. Le géant chinois de la technologie repousse sans aucun doute les limites de ce qui est possible avec les appareils mobiles.

