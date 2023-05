Synology lance un nouveau NAS DS423 à 4 baies économique avec un prix de 370 $

Synology lance aujourd’hui un nouvel ajout économique à sa célèbre écurie de NAS. Le nouveau DiskStation DS423 arrive avec une conception à quatre baies et plus de fiche technique d’entrée de gamme pour aider à en faire une option remarquable pour ceux qui configurent leur premier NAS. Il peut être chargé avec jusqu’à 72 To de stockage tout en restant l’offre à quatre baies la plus abordable de la marque à seulement 370 $.

Découvrez le nouveau NAS DS423 de Synology

Conçu pour attirer encore plus d’utilisateurs dans le jeu de stockage toujours actif, le dernier NAS de Synology est arrivé. Entrant dans sa série plus économique, le nouveau DS423 arrive sans le S que nous voyons généralement apposé à la fin de son schéma de dénomination. Cela réduit cela à l’une des versions d’entrée de gamme tout en offrant la polyvalence d’une conception à quatre baies.

Sur ces quatre baies de disque dur, vous trouverez une prise en charge de disques jusqu’à 18 To. Cela vous permet d’avoir plus de 72 To de stockage brut ou de configurer un pool de stockage redondant avec prise en charge de RAID 0, 1, 5, 6 et 10, ainsi que Synology Hybrid RAID et Basic RAID. L’ensemble du package est alimenté par un processeur Realtek RTD1619B Quad-Core, soutenu par 2 Go de RAM DDR4.

Du côté de la connectivité, le Synology DS423 NAS est doté d’une paire de ports Gigabit Ethernet qui peuvent être combinés avec Link Aggregation, permettant une couverture encore plus fiable lorsque plusieurs utilisateurs se connectent à la machine. Ensuite, il y a les deux ports USB-A 3.2 Gen 1 pour extraire les données des disques durs ou brancher des modules de maison intelligente et d’autres périphériques.

Bien que la sauvegarde de tout votre contenu ne soit que l’un des principaux cas d’utilisation du Synology DS423, le NAS exécute toujours DiskStation Manager malgré son objectif budgétaire. Cela vous permet d’en tirer parti pour exécuter un logiciel de caméra de sécurité, configurer des services dans Docker et de nombreux autres outils. Il n’est peut-être pas assez puissant pour exécuter Plex seul, mais il peut facilement être utilisé comme pool de stockage pour le couplage avec un Mac mini ou toute autre machine avec une puissance de transcodage améliorée.

Démarrez avec le dernier NAS de Synology

Désormais disponible à l’achat, le nouveau DS423 à 4 baies de Synology débarque chez Amazon et B&H. Il coûtera 369,99 $ et est maintenant expédié par les deux détaillants. Par rapport aux autres modèles de Synology, il s’agit désormais du NAS à quatre baies le plus abordable du marché. Il entre bien en dessous du prix de 500 $ de l’édition DS423 +, sans parler de certains des modèles beaucoup plus puissants du marché, comme le bien-aimé DS923 +. Mais si vous n’avez pas besoin de puissance supplémentaire, le nouveau DS423 devrait offrir un excellent point de départ.

Vous devrez fournir vos propres disques, mais le DS423 est compatible avec les disques durs standard de 3,5 pouces et les plus petits disques de 2,5 pouces aux formats SSD ou HDD. Ensuite, pour obtenir des conseils sur la création de votre première configuration NAS, notre couverture de la Journée mondiale de la sauvegarde vaut la peine d’être lue.

