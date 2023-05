Square Enix confirme que Final Fantasy XVI arrivera éventuellement sur PC

Quelque chose à espérer: personne ne pensait probablement que Final Fantasy XVI resterait exclusif à la PlayStation 5 pour toujours. Les premières rumeurs suggéraient qu’il arriverait sur le PC quelque temps après le lancement de la console, comme les autres entrées de la série. De toute évidence, cela n’a pas marché. Cependant, Square Enix a confirmé sans ambiguïté qu’il fonctionne sur un port PC.

Le producteur de Final Fantasy XVI, Naoki Yoshida, a confirmé à Ascii que le développement sur la version PC du jeu commencera après le lancement de la version PlayStation 5 le 22 juin. Le titre a longtemps été compris comme une exclusivité PS5, mais Square Enix et Sony n’ont pas dit grand-chose sur la durée de cette exclusivité.

Bien que Final Fantasy soit connu depuis des décennies comme un produit phare pour les RPG sur console, toutes les entrées principales ont reçu des ports PC au cours des dernières années. Plus récemment, l’ensemble de remasterisation de pixels a amené les six premiers jeux sur PC pour la première fois.

Le seul indice quant au moment où Final Fantasy XVI pourrait arriver sur des plates-formes non PlayStation est brièvement apparu dans une bobine de grésillement de jeux PlayStation de novembre 2022. La séquence comprend un extrait du titre d’une durée de quelques secondes seulement avec des petits caractères en bas de l’écran mentionnant six mois d’exclusivité PS5, sans mot officiel sur le sujet depuis.

Si le cliché en un clin d’œil et vous le manquerez décrit avec précision un accord d’exclusivité entre Sony et Square Enix, alors toutes les autres versions arriveraient au plus tôt en décembre 2023. Compte tenu de la déclaration de Yoshida-san sur le début du développement, ce serait être un calendrier réaliste mais serré. D’autres titres de Final Fantasy ont pris beaucoup plus de temps pour migrer de la console vers le PC.

Final Fantasy XV est arrivé sur PC en 2018, deux ans après son lancement initial en 2016 sur PlayStation 4 et Xbox One. Le remake de Final Fantasy VII a été lancé sur Epic Games Store en décembre 2021 – un an et demi après sa sortie en avril 2020 sur PS4 – mais il n’est toujours pas disponible sur Steam.

Bien que les jeux Final Fantasy soient connus pour adopter des scénarios et un gameplay radicalement différents à chaque nouveau titre, la dernière entrée est peut-être le départ le plus important pour la série à ce jour. Alors que la plupart des jeux de la franchise ont des joueurs contrôlant plusieurs personnages dans un système de combat basé sur des commandes comme les RPG traditionnels, Final Fantasy XVI propose un système basé sur l’action conçu par Ryota Suzuki, qui a travaillé sur Devil Mai Cry 5. Le producteur Yoshida a également évité d’utiliser « JRPG » pour décrire Final Fantasy XVI.

