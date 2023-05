Apple lance la deuxième bêta d’iOS 16.6 aux développeurs

Apple se termine en mai 2023 avec les nouvelles mises à jour bêta iOS 16.6 et iPadOS 16.6. Oui, la deuxième version bêta d’iOS 16.6 et d’iPadOS 16.6 est disponible pour les développeurs. Bientôt, la version bêta sera publiée pour les bêta-testeurs publics. La première version bêta est sortie il y a deux semaines et il n’y a pas eu de mise à jour bêta pour iOS 16.6 ou iPadOS 16.6 la semaine dernière.

Comme vous le savez peut-être déjà, Apple est prêt à accueillir l’événement WWDC 2023 le 5 juin, où le géant de la technologie annoncera iOS 17 et iPadOS 17 ainsi que d’autres produits. Bientôt, iOS 17 sera disponible pour les développeurs via des versions de test. Et par conséquent, la version bêta d’iOS 16.6 pourrait être la dernière version pour eux de la série iOS 16.

Outre iOS 16.6 Beta 2 et iPadOS 16.6 Beta 2, Apple a également publié macOS Ventura 13.5 Beta 2, tvOS 16.6 Beta 2, watchOS 9.6 Beta 2, macOS Monterey 12.6.7 RC 2 et macOS Big Sur 11.7.8 RC 2. iOS 16.6 Beta 2 et iPadOS 16.6 Beta 2 sont livrés avec le numéro de build 20G5037d.

Alors que nous nous dirigeons vers la fin d’iOS 16, nous ne pouvons pas nous attendre à des changements majeurs. En effet, Apple conservera bientôt la plupart des grands changements pour iOS 17 disponibles dans les versions bêta.

En parlant de changements et d’améliorations dans iOS 16.6 Beta 2, nous n’avons rencontré aucun changement notable depuis la sortie de la mise à jour. Mais une fois que nous aurons plus d’informations, nous les ajouterons ci-dessous.

Mise à jour………………………..

Comme mentionné précédemment, iOS 16.6 Beta 2 est actuellement disponible pour les développeurs. Mais bientôt, il sera disponible pour tout le monde, peut-être dans les 24 heures. Si vous êtes un développeur, il vous suffit de vous connecter avec votre identifiant Apple avec un accès aux développeurs enregistrés et vous pourrez choisir la nouvelle version bêta du développeur. Pour rechercher manuellement les mises à jour, accédez à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle.

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.