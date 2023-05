Leap Wireless SSD est le SSD le plus sécurisé et le plus rapide du moment

Le SSD sans fil Leap, qui prétend être le SSD sans fil le plus rapide actuellement disponible, dispose des fonctionnalités Wi-Fi 6 et Thunderbolt 3 pour la transmission de données.

Avec des fonctionnalités telles que le streaming vidéo 4K, la technologie de cryptage 256 AES, ultra léger, jusqu’à 10 heures d’autonomie, le SSD sans fil Leap Fastest a réussi à collecter plus de 100 000 $ sur la plate-forme de financement participatif GadgetAny pour les gadgets technologiques depuis le lancement par plus de 340 contributeurs.

Compact et sans fil, le SSD Leap Wireless offre un streaming 4K et des taux de transfert de données extrêmement rapides. Wi-Fi 6 et Thunderbolt 3 sont ses deux interfaces. Le Wi-Fi 6 offre à l’utilisateur une vitesse de transmission de données de 900 Mo/s, tandis que la connexion filaire via Thunderbolt 3 offre une bande passante de 2400 Mo/s. Le SSD Leap Wireless est incroyablement léger et petit, ne mesurant que 0,4 livre et ayant des dimensions de 2,5 pouces sur 2,5 pouces sur 0,25 pouces. Il dispose d’une batterie Li-ion avec une autonomie maximale de 10 heures. Pour vous protéger contre le piratage de données, le Leap Wireless SSD utilise le cryptage 256 AES.

Il est très utile pour les photographes et les créateurs de contenu à la recherche d’options de stockage de données avec diverses fonctionnalités de connectivité. Il s’agit du Leap Wireless SSD, qui fournirait des transferts de fichiers rapides en plus d’une longue durée de vie de la batterie, de la connectivité Wi-Fi 6 et d’autres fonctionnalités.

En plus de la connectivité sans fil et Thunderbolt 3, pour protéger votre vie privée, il dispose d’une application dédiée à partir de laquelle vous pouvez donner accès au SSD Leap à vos proches.

Voici quelques-unes des principales caractéristiques du SSD Leap Wireless

Transfert de données ultra rapide

Application dédiée pour les utilisateurs et la gestion des données

Compacte et portative

Diffusion 4K

Longue durée de vie de la batterie

Sécurisé

Le Leap Wireless SSD est une excellente option pour ceux qui ont besoin d’un moyen rapide, portable et sécurisé de stocker et de transférer des données. Il est parfait pour les étudiants, les professionnels et tous ceux qui ont besoin d’accéder à leurs fichiers en déplacement.

Le SSD Leap Wireless est disponible dans des options de stockage de 1 To, 2 To et 4 To. Il est compatible avec les appareils Windows, Mac et Android. Le fabricant l’assure également avec une garantie d’un an.

Le Leap Wireless SSD est un produit nouveau et innovant qui offre de nombreux avantages aux utilisateurs. Il est compact, portable et offre des vitesses de transfert de données ultra-rapides. Il est également sécurisé, compatible avec une variété d’appareils et permet la gestion des utilisateurs via une application. Si vous cherchez une nouvelle façon de stocker et de transférer des données, le Leap Wireless SSD est une excellente option à considérer.

Voici quelques détails supplémentaires sur la gestion des utilisateurs via la fonctionnalité de l’application

L’application Leap Wireless SSD permet aux utilisateurs de gérer leurs fichiers et dossiers, de définir des autorisations et de suivre l’utilisation.

L’application est disponible pour les appareils iOS et Android.

L’application Leap Wireless SSD est un moyen sécurisé de gérer vos fichiers et vos données.

La campagne Leap Wireless SSD est actuellement en plein essor sur GadgetAny et a levé un excellent montant.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine