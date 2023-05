Les États-Unis expriment leur grande déception face à l’interdiction du micron par la Chine

Dans des nouvelles récentes, nous avons signalé que la Chine avait interdit la vente de certains produits Micron dans le pays. Cette interdiction est intervenue après une enquête sur la société américaine de fabrication de puces mémoire en avril. Beaucoup ont interprété cette interdiction comme une réponse du tac au tac de la Chine à la lumière de la guerre commerciale en cours avec les États-Unis.

Les États-Unis veulent s’attaquer à l’interdiction du micron imposée par la Chine

À la lumière de cela, les États-Unis ont exprimé leur déception face à la Chine pour avoir pris cette mesure contre Micron. La secrétaire du département américain du Commerce, Gina Raimondo en a parlé samedi dernier. Elle a déclaré que les États-Unis n’allaient pas tolérer une telle action de la part de la Chine. Par conséquent, ils travaillent en étroite collaboration avec les Alliés pour faire face à une telle « coercition économique ».

Les États-Unis « ne toléreront pas » l’interdiction effective de la Chine sur les achats de puces mémoire Micron Technology. Et travaille en étroite collaboration avec des alliés pour faire face à une telle « coercition économique », a-t-elle déclaré.

Raimondo a fait cette déclaration lors d’une conférence de presse. Cela fait suite à une rencontre avec les ministres du commerce dans le cadre des pourparlers sur le cadre économique indo-pacifique dirigés par les États-Unis. Lors de la conférence, Raimondo a déclaré que les États-Unis s’opposaient fermement à l’action de la Chine contre Micron.

Celles-ci « ciblent une seule entreprise américaine sans aucun fondement. En fait, et nous le voyons comme une coercition économique pure et simple et nous ne le tolérerons pas. Nous ne pensons pas non plus que cela réussira », a-t-elle ajouté.

Pourquoi la Chine a-t-elle interdit le micron ?

Le 21 mai, le régulateur chinois du cyberespace a déclaré que Micron avait échoué dans son test de la sécurité du réseau. Pour cette raison, il allait empêcher les opérateurs d’infrastructures clés d’acheter auprès du plus grand fabricant américain de puces mémoire. Cette annonce a conduit Micron à anticiper une baisse de ses revenus.

La décision de la Chine est intervenue un jour après que les démocraties industrielles du G7 sont parvenues à un accord pour mettre en œuvre de nouvelles initiatives pour contrer la coercition économique de la Chine. Cette décision a également été notée par Raimondo dans sa déclaration.

« Comme nous l’avons dit au G7 et comme nous l’avons toujours dit, nous collaborons étroitement avec des partenaires constructeurs qui relèvent ce défi spécifique et tous les défis liés aux pratiques non marchandes de la Chine », a-t-elle déclaré.

Raimondo a également parlé de l’interdiction chinoise du micron lors d’une réunion avec le ministre chinois du Commerce

Jeudi, Raimondo a eu une réunion avec le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao. Lors de la réunion, Raimondo a soulevé la question de Micron Ban. Elle a déclaré que l’accord conclu au sein de l’IPEF concernant la chaîne d’approvisionnement et d’autres domaines s’aligne sur les investissements réalisés par les États-Unis dans la loi CHIPS. Cette loi fait référence à un investissement de 52 milliards de dollars par les États-Unis. L’investissement est destiné à promouvoir et à soutenir la production nationale de semi-conducteurs aux États-Unis

« Les investissements dans la loi CHIPS visent à renforcer et à renforcer notre production nationale de semi-conducteurs. Cela dit, nous nous félicitons de la participation des entreprises qui se trouvent dans les pays IPEF. Vous savez, nous nous attendons donc à ce que les entreprises du Japon, de Corée, de Singapour, etc. participent au financement de la loi CHIPS », a déclaré Raimondo.

Comment l’interdiction de Micron par la Chine affectera-t-elle la part de marché et les revenus de l’entreprise ?

Micron a déjà indiqué qu’il s’attend à une baisse de ses revenus en raison de cette interdiction. La société s’attend à une baisse en pourcentage de son chiffre d’affaires de plus en plus faible.

Même si cette interdiction s’applique aux grandes entreprises chinoises telles que les banques et les entreprises de télécommunications, cette interdiction peut grandement affecter l’image de marque de Micron en Chine. Pour cette raison, l’entreprise pourrait voir une demande plus faible qu’elle ne l’avait prévu.

