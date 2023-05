WhatsApp est sur le point de publier deux nouvelles fonctionnalités qui vous épateront

WhatsApp est sur le point de lancer deux nouvelles fonctionnalités qui amélioreront l’expérience utilisateur. La première fonctionnalité est le partage d’écran, qui permettra aux utilisateurs de partager leurs écrans lors d’appels vidéo. La deuxième fonctionnalité concerne les noms d’utilisateur, qui permettront aux utilisateurs de sélectionner un nom d’utilisateur unique associé à leur compte.

Partage d’écran

La fonctionnalité de partage d’écran sera accessible aux utilisateurs qui installent la mise à jour Android 2.23.11.19. Après la mise à jour de l’application, les utilisateurs remarqueront une nouvelle icône dans la vue de contrôle des appels lors d’un appel vidéo. Une fois que l’utilisateur choisit de partager son écran, tout ce qui est visible sur l’écran de son appareil sera enregistré et partagé avec le destinataire. La fonction enregistre également la partie de l’appel qui est partagée.

La fonctionnalité de partage d’écran de WhatsApp est similaire à celles trouvées sur les plates-formes d’appel vidéo centrées sur le travail comme Zoom et Microsoft Teams. Cette fonctionnalité est utile pour jouer à des jeux, partager des photos ou résoudre des problèmes techniques avec vos amis et votre famille. Cependant, la nouvelle fonctionnalité de partage d’écran peut ne pas fonctionner sur les anciennes versions du système Android. Par ailleurs, il peut ne pas fonctionner lors d’appels de groupe importants. WABetaInfo signale que la fonctionnalité de partage d’écran est désormais disponible pour les utilisateurs de l’application bêta WhatsApp pour Android.

Noms d’utilisateur

La fonctionnalité de nom d’utilisateur a été repérée dans la version bêta 2.23.11.15 pour Android. La fonctionnalité permet aux utilisateurs de WhatsApp de sélectionner un nom d’utilisateur unique attaché à leur compte. Les conversations démarrées à l’aide d’un nom d’utilisateur sont cryptées de bout en bout. Cette fonctionnalité pourrait signifier qu’à l’avenir, les utilisateurs pourraient se trouver par leur nom d’utilisateur au lieu d’utiliser un numéro de téléphone.

L’introduction des noms d’utilisateur pourrait être un énorme changement pour WhatsApp, qui s’est toujours appuyé sur les numéros de téléphone pour identifier les utilisateurs. Cette fonctionnalité pourrait également permettre aux utilisateurs de se trouver et de se connecter plus facilement, en particulier s’ils ne souhaitent pas partager leurs numéros de téléphone.

Conclusion

Les nouvelles fonctionnalités de partage d’écran et de nom d’utilisateur de WhatsApp sont des développements passionnants qui amélioreront l’expérience utilisateur. La fonction de partage d’écran sera utile pour jouer à des jeux, partager des photos ou résoudre des problèmes techniques avec vos amis et votre famille. La fonction de nom d’utilisateur permettra aux utilisateurs de se trouver et de se connecter plus facilement, surtout s’ils ne souhaitent pas partager leurs numéros de téléphone.

Bien que la fonctionnalité de partage d’écran ne soit actuellement disponible que pour certains bêta-testeurs Android, elle devrait bientôt être déployée auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs. La fonctionnalité de nom d’utilisateur est toujours en test bêta et on ne sait pas quand elle sera disponible pour tous les utilisateurs. Néanmoins, ces fonctionnalités sont un pas dans la bonne direction pour WhatsApp, qui continue d’innover et d’améliorer sa plateforme.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine