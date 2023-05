Promo Apple Card offrant jusqu’à 125 $ de récompense quotidienne en espèces pour promouvoir la fonction « Famille »

Les détenteurs de cartes Apple peuvent gagner jusqu’à 125 $ en récompenses quotidiennes grâce à une promotion à durée limitée. La campagne est axée sur les détenteurs d’Apple Card qui ont profité de la fonctionnalité Apple Card Family.

Apple Card a été lancée le 20 avril 2019, apportant une intégration profonde de l’iPhone à une carte de crédit soutenue par Goldman Sachs. Deux ans plus tard, Apple a étendu Apple Card d’être disponible uniquement pour les particuliers à prendre en charge jusqu’à cinq utilisateurs.

Apple Card Family permet au titulaire principal de partager le compte avec des membres de la famille âgés de 13 ans et plus. L’application Wallet d’Apple sur l’iPhone permet au titulaire de la carte de suivre les dépenses individuelles, et les membres peuvent uniquement accéder aux dépenses.

L’expérience Apple Card partagée permet également à chaque membre de la famille Apple Card de gagner son propre Daily Cash. C’est le principal avantage d’Apple Card, car Apple propose différents pourcentages de remise en argent sur les transactions Apple Card.

Daily Cash peut être utilisé pour le solde de la carte Apple, dépensé via Apple Cash avec Apple Pay, ou même transféré sur un compte bancaire séparé où il peut être retiré en espèces.

En ce qui concerne la nouvelle promotion, les détenteurs de la carte Apple sont invités à » jusqu’à 125 $ avec votre famille » pour une durée limitée. Apple indique que l’ajout de cinq nouveaux participants à Apple Card Family donnera à chaque membre 25 $ lorsqu’il dépense 25 $ dans les 30 jours.

La promotion à durée limitée est en ligne maintenant et se poursuivra jusqu’au lundi 5 juin. (Il se trouve que c’est la date du prochain grand événement d’Apple où il devrait dévoiler son casque de réalité mixte dont on parle depuis longtemps.)

Apple a également lancé récemment une nouvelle fonctionnalité intéressante pour les détenteurs de cartes Apple avec des comptes d’épargne à haut rendement. Apple Card est disponible via l’application Wallet sur iPhone aux États-Unis.

Merci Antonio!



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :