Google écope d’une amende de plus de 30 millions de dollars pour contrefaçon de brevet

Google a été condamné à verser à Sonos 32,5 millions de dollars de dommages et intérêts pour contrefaçon d’un brevet de Sonos. Le brevet concerne le regroupement des haut-parleurs afin qu’ils puissent jouer de l’audio en même temps. Les produits de Google, y compris Google Home et Chromecast Audio, ont enfreint ce brevet.

Le juge de district américain William Alsup a précédemment statué que le brevet de Sonos avait été violé à la fois par Chromecast Audio et Google Home. Cependant, la décision du juge Alsup concernait les premières versions du hardware de Google. Dans un développement récent, un jury a constaté que les nouvelles versions des produits Chromecast Audio et Google Home de Google enfreignaient également le brevet de Sonos pour la lecture audio simultanée.

Cependant, le jury n’a pas conclu que Google avait enfreint un deuxième brevet lié au contrôle d’appareils via un smartphone ou un autre appareil. Ce brevet couvre la technologie qui permet aux utilisateurs de contrôler leurs haut-parleurs à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette.

Sonos affirme que l’amende de 32,5 millions de dollars est loin d’être suffisante. Google doit encore payer « une juste redevance pour les inventions qu’il s’est approprié », après avoir mentionné dans un communiqué que leur concurrent aurait violé pas moins de 200 brevets.

La bataille des brevets

Ce n’est pas la première fois qu’il est constaté que Google enfreint les brevets de Sonos. En 2020, un juge fédéral a jugé que Google avait enfreint deux brevets Sonos. Le juge a ordonné à Google de cesser de vendre des produits contrefaits et de verser à Sonos 50 millions de dollars de dommages et intérêts.

Google a fait appel de la décision de 2020 et l’affaire est toujours en cours. La société a également déposé une contre-poursuite contre Sonos, affirmant que Sonos a enfreint les brevets de Google. La bataille juridique entre Google et Sonos devrait se poursuivre pendant un certain temps.

