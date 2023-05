Meilleurs choix : les meilleurs téléviseurs intelligents abordables de 2023 valent la peine d’être pris en compte

Si vous avez un budget serré mais que vous souhaitez tout de même obtenir un téléviseur de qualité, nous avons ce qu’il vous faut. Nous avons compilé une sélection des meilleurs téléviseurs bon marché disponibles, tous à moins de 500 $. Nous nous sommes assurés d’inclure des modèles avec différentes technologies d’écran, il y en a donc pour tous les goûts.

Nous comprenons que tout le monde n’a pas le luxe de dépenser beaucoup d’argent pour un téléviseur, c’est pourquoi nous nous sommes concentrés sur la recherche de modèles de qualité à des prix abordables. Bien que vous deviez peut-être faire quelques concessions, comme opter pour une diagonale plus petite ou sacrifier certaines fonctionnalités technologiques avancées, nous nous sommes assurés de sélectionner des téléviseurs de marques réputées.

Veuillez noter que ce ne sont pas les meilleurs téléviseurs du marché, mais plutôt les meilleures options pour ceux qui ont un budget serré. Notre sélection comprend des modèles d’entrée de gamme qui offrent tout de même un certain niveau de qualité. Notre objectif principal est de vous aider à trouver un téléviseur qui correspond à votre budget tout en offrant une excellente expérience de visionnage.

Sans plus tarder, voici les cinq meilleurs téléviseurs bon marché que nous recommandons d’acheter en 2023 :

Notre sélection des meilleurs Smart TV abordables à acheter en 2023

TCL 43C635

Si vous êtes à la recherche d’un téléviseur abordable, vous avez de la chance car TCL propose une gamme variée d’options pour s’adapter à différents budgets. L’un de leurs modèles les plus remarquables est la série C635, qui est un excellent choix pour ceux qui recherchent un téléviseur de haute qualité sans trop payer.

Le C635 dispose d’un panneau LCD avec un panneau couleur Quantum Dots, offrant une excellente qualité d’image Ultra HD avec une luminosité maximale de 377 cd/m2 et un Delta E de 1,96. Bien que certains détails puissent être perdus en cours de route, l’expérience de visionnement globale est toujours impressionnante. Cependant, la qualité audio n’est pas l’aspect le plus fort de ce téléviseur, bien que cela puisse être résolu avec une barre de son.

Là où le C635 brille vraiment, c’est dans le département des jeux. Bien qu’il ne dispose pas de ports HDMI 2.1, il prend en charge les technologies VRR et ALLM. Lors des tests, le décalage d’entrée a été mesuré à un impressionnant 9,3 ms, ce qui est l’un des plus bas du marché. Il prend également en charge les signaux Ultra HD et Dolby Vision à 60 Hz, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui recherchent un téléviseur de jeu abordable.

Google TV gère l’interface du TCL C635, qui est très réactive et offre un large éventail d’options d’application. Tous les services SVoD disponibles sont accessibles, ce qui en fait un choix polyvalent pour les amateurs de streaming. Le modèle 50 pouces du TCL C635 est au prix de 449 $.

Si vous êtes prêt à dépenser un peu plus, la série C735 de TCL vaut la peine d’être considérée, surtout lorsqu’elle est en vente. Cette série est dotée de la technologie QLED qui produit une image vibrante et riche en contraste avec une floraison contrôlée. Il offre d’excellentes performances de jeu similaires à la série C635, mais avec l’avantage supplémentaire d’une meilleure qualité d’image. Alors que la série C735 coûte généralement 549 $, il existe souvent des promotions qui peuvent faire baisser le prix.

En résumé, la série C635 de TCL est un excellent choix pour ceux qui recherchent un téléviseur abordable avec d’excellentes performances de jeu, tandis que la série C735 offre une qualité d’image supérieure pour ceux qui souhaitent dépenser un peu plus. Les deux modèles sont gérés par Google TV et offrent un accès à une large gamme de services de streaming.

Hisense 50A7GQ

Dans le monde de la télévision low-cost, Hisense, une marque chinoise, s’est fait une réputation en produisant des modèles de qualité sans sacrifier les performances. La version Hisense A7QG 55 pouces est un téléviseur économique avec des avantages significatifs. Sa conception est simple et exempte de défauts de fabrication, bien que sa forme de pied soit un peu non conventionnelle.

La technologie QLED utilisée dans le panneau offre d’excellents résultats de couleur mais peut conduire à des noirs écrasés, ce qui entraîne moins de détails dans les images. Le rapport de contraste est de 1050:1, et le blooming est sous contrôle. La luminosité maximale de 375 cd/m2 est un peu faible, mais le Delta E à 2,93 fournit des couleurs plus précises. Cependant, l’absence de filtres antireflet peut être un vrai problème.

Pour les joueurs, ce téléviseur abordable dispose des technologies VRR et ALLM, permettant l’Ultra HD à 60 Hz. Vous pouvez également connecter les consoles nouvelle génération grâce à ses 3 entrées HDMI 2.1. Lors des tests, le temps de latence d’affichage était de 14,2 ms, ce qui est acceptable pour les joueurs.

La version 55 pouces du téléviseur Hisense coûte moins de 500 $, ce qui en fait l’une des options les plus attrayantes pour ceux qui recherchent un téléviseur abordable.

Si vous êtes intéressé par un téléviseur Samsung bon marché, les options sont limitées. Il faudra opter pour des gammes à la technologie moins prestigieuse mais pouvant tout de même répondre à vos besoins. Le téléviseur LED Samsung TU50CU7105 fait partie de la gamme Crystal, qui propose les prix les plus abordables.

Ce téléviseur LCD rétroéclairé par LED de 50 pouces offre une image Ultra HD 4K avec compatibilité HDR10, HDR10+ et HLG. Le Micro Dimming UHD gère intelligemment la luminosité et le contraste, pour une excellente expérience visuelle. Le logiciel TizenOS assure la gestion quotidienne de ce téléviseur abordable, offrant des niveaux de personnalisation élevés et un mode Gaming. Il permet également d’accéder à toutes les applications SVoD disponibles sur le marché, résultant en une expérience utilisateur attrayante.

Bien que le Samsung Crystal ne soit pas une centrale de performance, il offre toujours un excellent rapport qualité-prix. La version 50 pouces est vendue 499 $, ce qui en fait une option attrayante pour ceux qui recherchent un téléviseur abordable.

En conclusion, le Hisense A7QG et le Samsung Crystal offrent des options économiques avec d’excellentes fonctionnalités. Le modèle Hisense offre de meilleurs résultats de couleur, des fonctionnalités de jeu et une taille d’écran plus grande. Le modèle Samsung offre une excellente expérience visuelle, un accès à toutes les applications SVoD et un mode gaming. En fin de compte, le choix entre ces deux téléviseurs abordables dépend de vos besoins et préférences spécifiques.

Téléviseur Xiaomi P1E 43

Xiaomi est une marque qui propose une gamme de produits diversifiée, qui comprend des téléviseurs. Le Xiaomi TV P1E n’essaie pas de changer la donne dans l’industrie, mais plutôt un téléviseur au design standard qui est efficace et peut s’intégrer parfaitement dans n’importe quel salon.

Ce téléviseur est doté d’un écran LCD 4K Ultra HD. Cependant, le P1E n’est pas exceptionnel en termes de mesures et de tests. Le contraste du téléviseur est un peu faible alors que la colorimétrie n’est que satisfaisante. Néanmoins, le traitement MEMC garantit que les images sont lisses. Dans l’ensemble, le Xiaomi TV offre des services décents.

En ce qui concerne les jeux, ce téléviseur n’est pas le meilleur choix en raison de certaines lacunes. Le décalage d’entrée du P1E est de 19 ms, ce qui est loin derrière ses concurrents. Par conséquent, nous ne recommandons pas ce modèle pour jouer à des jeux en ligne. En général, le Xiaomi TV P1E 43 n’est pas un choix idéal pour les jeux.

En termes d’animation, Android TV gère tout de manière transparente. Comme pour la plupart des téléviseurs, la qualité audio n’est pas impressionnante et une barre de son peut l’améliorer considérablement. La version 43 pouces du Xiaomi TV P1E coûte 449 dollars, mais il est possible de le trouver moins cher lors de promotions.

Philips 43PUS8007

La gamme Ambilight de Phillips TV est très appréciée des consommateurs. Si vous êtes à la recherche d’une option plus abordable, l’écran LCD est un bon choix. Le modèle PUS8007, avec sa diagonale de 43 pouces, coûte moins de 500 $, ce qui en fait une option attrayante.

Ce téléviseur est doté d’un panneau LCD 4K qui offre une image de bonne qualité. Cependant, il est important de noter que les angles de vision sont plus étroits que souhaité. Il prend en charge les formats Dolby Vision, HLG et HDR10+, ce qui est un plus. La technologie Ambilight est une autre caractéristique remarquable qui améliore l’expérience visuelle quotidienne.

En ce qui concerne les jeux, le téléviseur Philips fonctionne bien, même s’il n’est peut-être pas haut de gamme. Les deux ports HDMI 2.0 sont capables de prendre en charge des signaux 60 Hz avec VRR. Même si le temps de retard de l’image est légèrement élevé, il reste agréable pour les jeux vidéo.

Malgré ses avantages, ce téléviseur présente quelques inconvénients en termes de qualité d’image et de son. Cependant, la version 43 pouces peut être obtenue pour 449 $ avec des promotions, ce qui en fait une bonne option économique.

Moniteur intelligent Samsung M7

Le Samsung Smart Monitor M7 n’est pas un téléviseur à part entière, mais plutôt un moniteur PC spécifique dans son utilisation. C’est un bon investissement pour les jeunes étudiants ou les particuliers qui ne regardent pas la télévision de manière « classique ». L’écran dispose d’une dalle de 32 pouces au format 16/9ème avec des bordures fines.

Pour une utilisation globale, le Samsung Smart Monitor M7 ne dispose pas de tuner TV Freeview. Au lieu de cela, il s’appuie sur le logiciel TizenOS, qui est déjà omniprésent sur les téléviseurs Samsung. Une fois connecté à votre réseau Wi-Fi, vous avez accès à un grand nombre d’applications, dont YouTube, Disney+, MyCanal et Netflix, vous permettant de profiter de vos soirées comme sur une télévision classique. La télécommande est également une alliée précieuse.

Le panneau 4K VA du Samsung Smart Monitor M7 a un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Les mesures ont révélé un pic de luminosité de 240 cd/m2 et un contraste de 2308:1. Cependant, en termes de jeu, le Smart Monitor M7 a un temps de réponse un peu élevé. Si vous avez une utilisation mixte, l’écran du PC est en mesure de vous prendre en charge.

Concernant la connectique, le Samsung Smart Monitor M7 dispose d’un ensemble complet, comprenant trois ports USB 2.0 type-A et deux slots HDMI 2.0. De plus, il existe un port USB-C qui peut augmenter jusqu’à 65 W pour alimenter votre PC. L’écran est également compatible AirPlay 2 et Samsung Dex.

Dans l’ensemble, le Samsung Smart Monitor M7 est un investissement polyvalent et pratique pour les personnes qui préfèrent un moniteur PC à un téléviseur traditionnel. Avec son grand panneau, ses bordures fines et l’accès à une variété d’applications via le logiciel TizenOS, c’est une excellente option pour les étudiants et ceux qui ne regardent pas la télévision fréquemment. La télécommande est également un outil utile pour naviguer dans les applications et les paramètres.

Alors que le panneau 4K VA offre une bonne luminosité et un bon contraste, le temps de réponse peut être loin d’être idéal pour les jeux. Cependant, pour une utilisation mixte, le Samsung Smart Monitor M7 peut répondre à vos besoins. La sélection de connecteurs, y compris les ports USB 2.0 de type A, les fentes HDMI 2.0 et un port USB-C pour alimenter votre PC, en fait une option pratique et pratique.

En résumé, le Samsung Smart Monitor M7 est un excellent investissement pour ceux qui recherchent un moniteur PC de haute qualité avec des capacités de type TV. Avec ses fonctionnalités avancées, notamment l’accès à diverses applications et un ensemble complet de connecteurs, il offre une solution polyvalente et pratique pour les particuliers à la recherche d’un appareil multifonctionnel.

Comment trouver un téléviseur pas cher ?

Vous êtes à la recherche d’un téléviseur économique ? Vous vous demandez quelles marques sont fiables ? La réponse à cette question varie d’une personne à l’autre. Cependant, nous vous suggérons d’opter pour des marques réputées pour leur qualité TV lors de l’achat d’un téléviseur pas cher.

Lorsqu’il s’agit de savoir où acheter des téléviseurs abordables, il peut être tentant de se rendre dans les supermarchés ou les stores de masse pour trouver des modèles de téléviseurs LED à bas prix. Cependant, ce n’est peut-être pas la meilleure option car vous n’aurez peut-être pas accès à toutes les informations nécessaires. Heureusement, Internet propose de nombreux modèles de téléviseurs bon marché. Les revendeurs en ligne proposent souvent des promotions intéressantes sur les téléviseurs. Recherchez donc les promotions en cours lorsque vous essayez d’acheter un nouveau téléviseur.

Éléments à prendre en compte lors de l’achat d’une Smart TV

Voici quelques éléments à prendre en compte lors de l’achat d’un téléviseur intelligent :

Taille de l’écran : La première chose que vous devez décider est la taille d’écran que vous voulez. Cela dépendra de la taille de votre version et de la distance à laquelle vous serez assis par rapport à la télévision. Une bonne règle de base est d’obtenir un téléviseur qui fait au moins 1,5 fois la largeur de votre canapé.

Résolution : La résolution d’un téléviseur fait référence au nombre de pixels dont il dispose. Les téléviseurs à haute résolution auront des images plus nettes. Si vous prévoyez de regarder beaucoup de contenu 4K, vous voudrez vous procurer un téléviseur 4K.

HDR : HDR (High Dynamic Range) est une technologie qui améliore le contraste et la couleur de l’image d’un téléviseur. Si vous recherchez la meilleure qualité d’image possible, vous voudrez vous procurer un téléviseur prenant en charge le HDR.

Taux de rafraîchissement : Le taux de rafraîchissement d’un téléviseur fait référence au nombre de fois par seconde où il met à jour l’image à l’écran. Des taux de rafraîchissement plus élevés se traduiront par un mouvement plus fluide. Si vous êtes un joueur ou un fan de sport, vous voudrez vous procurer un téléviseur avec un taux de rafraîchissement élevé.

Fonctions intelligentes : la plupart des téléviseurs intelligents sont fournis avec une variété d’applications intégrées, telles que Netflix, Hulu et Amazon Prime Video. Vous pouvez également utiliser votre smart TV pour naviguer sur Internet, diffuser de la musique et jouer à des jeux. Si vous êtes un gros utilisateur de services de streaming, vous voudrez vous assurer que le téléviseur que vous choisissez dispose des applications que vous souhaitez.

Qualité sonore : La qualité sonore d’un téléviseur peut varier considérablement. Si vous n’êtes pas satisfait de la qualité sonore de votre téléviseur, vous pouvez toujours le connecter à une barre de son ou à un système de cinéma maison. Cependant, si vous voulez la meilleure qualité sonore possible, vous voudrez vous procurer un téléviseur avec de bons haut-parleurs intégrés.

Prix ​​: Les téléviseurs intelligents peuvent coûter de quelques centaines de dollars à plusieurs milliers de dollars. Il est important d’établir un budget avant de commencer vos achats afin de ne pas trop dépenser.

Une fois que vous aurez pris en compte tous ces facteurs, vous pourrez affiner vos choix et trouver le téléviseur intelligent parfait pour vos besoins.

Voici quelques conseils supplémentaires pour l’achat d’un téléviseur intelligent :

Lisez les commentaires avant d’acheter. Il existe de nombreux sites Web et magazines qui examinent les téléviseurs intelligents. La lecture de tests peut vous aider à connaître les avantages et les inconvénients des différents modèles.

Comparer les prix. Vous pouvez trouver des offres exceptionnelles sur les téléviseurs intelligents dans les stores d’électronique, les sites de ventes en ligne et même certains grands stores.

N’ayez pas peur de négocier. Si vous achetez un téléviseur intelligent dans un store d’électronique, n’ayez pas peur de négocier le prix. Vous pourrez peut-être obtenir un prix inférieur si vous êtes prêt à marchander.

Verdict

Chacun des modèles de téléviseurs mentionnés précédemment offre un ensemble unique de fonctionnalités, alors assurez-vous de les comparer avant de prendre votre décision finale. Avec notre sélection, vous pouvez vous équiper d’une bonne TV sans trop débourser. Bon shopping!

