Vous aimez jouer au golf ? C’est l’application indispensable sur votre Apple Watch

Aimez-vous jouer au golf? Voulez-vous améliorer votre swing et frapper des coups plus incroyables ? Si tel est le cas, vous devez consulter l’application de jeu V1 sur votre Apple Watch. Cette application est l’une des meilleures du marché. Et cela peut vous aider à analyser vos prises de vue, à suivre vos progrès et à recevoir des informations personnalisées.

Jeu V1 pour Apple Watch

V1 Game est rapidement devenu l’une des meilleures applications de golf pour les utilisateurs d’Apple Watch depuis son lancement en 2020. Son suivi des coups est le plus précis parmi les applications qui ne nécessitent pas de balises de club. Et le tableau de bord de l’application fournit des coups perspicaces gagnés et une analyse traditionnelle à l’aide de données de score et de tir. La montre a un affichage clair et simple avec un GPS indiquant les distances avant-milieu-arrière jusqu’au green. Mais il se démarque particulièrement par sa détection de tir automatique et son fil d’Ariane AI.

La détection automatique des coups détecte automatiquement quand vous frappez un coup et vibre pour vous le faire savoir. Vous pouvez ensuite sélectionner le club que vous avez utilisé. Si l’application rate un tir, elle utilisera une combinaison d’intelligence artificielle et de fil d’Ariane pour prédire où le tir s’est probablement produit. Les threads d’Ariane sont de petites lignes bleues qui retracent vos pas sur le parcours. Cela permet de localiser facilement l’emplacement des tirs manqués et de les marquer avec un tir.

De plus, contrairement à d’autres applications, V1 Game ne vous oblige pas à définir l’emplacement de la broche. Au lieu de cela, vous entrez simplement la longueur de votre premier putt et le nombre de putts que vous avez pris. Cela facilite le suivi de vos statistiques de putt, même si vous n’êtes pas toujours précis dans la définition de l’emplacement de la broche.

L’application dispose également d’une mesure de socket de vue en temps réel à partir de votre dernier emplacement enregistré. Ceci est utile si vous frappez la balle hors ligne, car cela vous indique la distance que vous avez parcourue depuis votre dernier tir. Ces informations peuvent vous aider à trouver votre balle plus rapidement et peuvent également vous donner une meilleure idée de la façon dont le vent a affecté votre coup précédent.

Votre Caddie Personnel

Le jeu V1 pour Apple Watch peut également servir de caddie personnel. La fonction Virtual Caddy de l’application utilise l’historique de vos performances pour recommander des clubs et viser des cibles. Cela peut vous aider à prendre de meilleures décisions sur le parcours et à améliorer vos scores. Le Virtual Caddy analyse également vos données de performance, mettant en évidence vos forces et vos faiblesses en coups gagnés. Ces informations peuvent vous aider à identifier les domaines sur lesquels vous devez travailler pour améliorer votre jeu.

En plus du caddie virtuel, V1 Game fournit également une variété de statistiques qui peuvent vous aider à améliorer votre jeu. Ces statistiques incluent les coups gagnés, les schémas de tir, les distances des clubs, les scores, les greens en régulation (GIR), les fairways en régulation (FIR), le brouillage, les putts par green, les putts par GIR, le handicap estimé, etc.

V1 Game couvre également plus de 40 000 terrains de golf dans le monde et offre des vues satellites aériennes. Ainsi, vous pouvez obtenir des distances précises sur les greens, les tees, les dangers et les zones d’atterrissage, ainsi que régler manuellement la goupille pour des distances précises.

Application de jeu V1 : tarifs

Dans l’ensemble, V1 Game est un excellent outil pour les golfeurs de tous niveaux. Il peut vous aider à suivre vos progrès, à identifier les domaines où vous devez vous améliorer et à prendre de meilleures décisions sur le parcours. Si vous cherchez à améliorer votre jeu de golf, V1 Game est une excellente option.

Bien sûr, toutes ces fonctionnalités ont sans surprise un coût. V1 Game propose deux niveaux de tarification : Birdie et Eagle. Birdie coûte 59,99 $ par an et comprend toutes les fonctionnalités du capteur Apple Watch, le suivi des prises de vue et les analyses Strokes Gained. Eagle coûte 119,99 $ par an et ajoute Virtual Coach et Virtual Caddie, qui fournissent une assistance tout au long de la ronde en fonction de votre historique de swing et de votre analyse après la ronde.

