Google Play Store devient de plus en plus lourd en publicité, et c’est un problème

Plus tôt ce mois-ci, nous avons signalé que Google testait de nouveaux emplacements d’annonces dans le Play Store. On dirait que Google prend cette initiative très au sérieux. Android Police a récemment partagé quelques captures d’écran sur la façon dont Google pourrait implémenter sa nouvelle mise en page publicitaire. Bien que certains utilisateurs puissent trouver cela ennuyeux, il est compréhensible que Google essaie de trouver de nouvelles façons de générer des revenus. Après tout, la publicité est l’épine dorsale de l’activité de Google.

Annonces dans Google Play Store

Google Play Store, consulté quotidiennement par des millions de personnes, est une mine d’or pour les annonceurs. Google n’a cessé d’augmenter le nombre d’annonces sur le Play Store, et le dernier changement est un carrousel de bannières à deux rangées qui apparaît après l’installation d’une nouvelle application. La capture d’écran provient de l’utilisateur Moshe via Android Police.

En un coup d’œil rapide, les choses peuvent ne pas sembler aussi désastreuses que prévu. Cependant, en y regardant de plus près, vous remarquerez une nouvelle section intitulée « Suggéré pour vous ». Auparavant, les utilisateurs ne pouvaient afficher qu’un maximum de trois applications à la fois.

Désormais, les utilisateurs sont accueillis par des publicités affichées sur deux lignes. Celles-ci sont accompagnées de vignettes étendues des applications. Cette modification alloue une partie importante de l’écran à la bannière de la section publicitaire. Malheureusement, les sections « Plus d’applications à essayer » et « Plus par le développeur » ont été poussées plus bas, ce qui rend plus difficile la recherche de nouvelles applications.

Google a également récemment commencé à afficher des publicités dans la barre de recherche du Play Store. C’est donc un signe clair que l’entreprise est désireuse de diffuser des annonces dans autant d’endroits que possible. Il est peu probable que cette tendance ralentisse de sitôt. Espérons que Google s’arrêtera avant que le Play Store ne devienne trop encombré de publicités. Certaines personnes pourraient dire que le Play Store est déjà un gâchis gonflé.

