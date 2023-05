Homeworld 3 a de nouveau été retardé, sera lancé l’année prochaine

Pourquoi c’est important : Mauvaise nouvelle pour ceux qui attendent le premier titre Homeworld depuis plus de deux décennies : le très attendu Homeworld 3 a été reporté à février 2024. C’est le dernier retard que le jeu a subi, mais j’espère que ce sera le dernier.

Homeworld 3, l’un de nos prochains jeux PC les plus attendus, devait arriver au premier semestre 2023. Désormais, le développeur Blackbird Interactive a annoncé que l’opéra spatial RTS est repoussé à février de l’année prochaine.

Blackbird a déclaré qu’il avait l’intention de proposer un jeu Homeworld à la hauteur des normes établies par ses prédécesseurs bien-aimés. Il a ajouté que pour réaliser cette vision, il fallait plus de temps pour affiner et peaufiner le jeu.

« Nous apprécions profondément votre passion et votre dévouement à ce jeu, et nous travaillons dur pour vous fournir Homeworld 3 dès que possible », a écrit le développeur.

Nous déplaçons le lancement de Homeworld 3 du premier semestre 2023 à février 2024 afin d’offrir l’expérience de qualité que les fans méritent. pic.twitter.com/DaCX4eFMm4 – Homeworld (@HomeworldGame) 25 mai 2023

Dans un Q&A sur sa page d’annonce, l’éditeur Gearbox écrit qu’il ne veut pas précipiter le jeu au détriment de sa qualité. Il y a aussi une question de savoir si le retard pourrait être attribué au passage de Blackbird à une semaine de travail de quatre jours. Gearbox dit que ce n’est pas le cas et que l’équipe peut accomplir autant, sinon plus, avec cette configuration de travail, grâce au temps personnel supplémentaire.

Gearbox a dévoilé pour la première fois Homeworld 3 en août 2019. En septembre, son Kickstarter avait levé 1,5 million de dollars. Il y avait une fenêtre de lancement du quatrième trimestre 2022 annoncée fin 2021, mais cela a changé au premier semestre 2023. Il ne restait que quelques jours avant que cette période ne soit écoulée, d’où la confirmation d’un autre retard.

Blackbird a été fondé par le premier directeur artistique de Homeworld, Rob Cunningham. Il était également responsable de la Homeworld Remastered Collection, donc les fans devraient s’attendre à beaucoup de ce qui a rendu ces premiers jeux si géniaux : contrôler et combattre plusieurs navires dans l’espace 3D tout en fredonnant de la musique fantastique. La troisième entrée propose également un mode coopératif roguelike.

Nous avons vu plusieurs grands jeux retardés cette année, notamment Starfield, Skull & Bones et Suicide Squad: Kill the Justice League.



