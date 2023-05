Figma vient de lancer sa propre application Freeform pour iPad avec FigJam

Apple a laissé le soin à des développeurs tiers de créer des applications de tableau blanc sur iPad pendant des années. Ensuite, il en a créé un à l’improviste appelé Freeform dans iPadOS 16. Les versions iPhone et Mac ont mis l’application collaborative sur plus d’appareils.

Pourtant, Figma a eu suffisamment de succès sur le marché des outils de tableau blanc collaboratif pour qu’Adobe souhaite racheter l’entreprise pour 20 milliards de dollars. Bien que cet accord semble menacé en raison de problèmes de réglementation à l’étranger, l’intérêt de Figma pour l’iPad en tant qu’outil est clair et certain.

La société vient de lancer un nouvel outil pour iPad appelé FigJam qui donne une tournure Figma à l’idée de Freeform. FigJam est l’espace de tableau blanc de Figma, introduit en 2021. Désormais, le tableau blanc en ligne pour les équipes est directement sur l’iPad.

Figma a déjà une application dédiée pour iPad, et cela ressemble une prochaine version introduira davantage de fonctionnalités principales de Figma dans iPadOS.

En attendant, FigJam pour iPad est là pour inspirer les utilisateurs à créer.

FigJam permet une collaboration en temps réel sur des tableaux blancs gratuitement pour un nombre illimité de contributeurs. Des outils pour dessiner, prendre des notes et extraire des médias sont également disponibles, et l’application a le genre de finition que vous attendez de Figma.

En plus d’exister dans l’écosystème Figma, la plus grande avancée de FigJam par rapport à Freeform et à d’autres applications de tableau blanc est l’énorme bibliothèque de modèles de planification et de projets personnels.

Et tandis que le nom FigJam est une belle pièce de théâtre sur le nom fructueux de Figma, « Jam » ne fait pas seulement allusion à ce que vous mettez sur du pain grillé. FigJam inclut également une expérience d’écoute musicale collaborative directement dans l’application.

Vous pouvez démarrer FigJammin’ gratuitement sur iPad à partir d’aujourd’hui.



