OnePlus 12 : une nouvelle fuite révèle certaines des spécifications du prochain produit phare

Cela fait un moment depuis le lancement du OnePlus 11, sur la base du calendrier de sortie typique de l’entreprise, nous n’attendons pas de nouveau modèle de si tôt. Bien sûr, des surprises peuvent arriver, mais cela ne semble pas être le cas avec la rumeur OnePlus 12. Selon le pronostiqueur Yogesh Brar, le téléphone sera lancé en Chine en décembre. C’est plus tôt que la version OnePlus 11, mais encore un peu loin de nous. Malgré cela, le pronostiqueur a encore quelques spécifications à partager. Évidemment, vous devriez digérer cela avec une pincée de sel.

OnePlus 12 apportera quelques mises à niveau sur les appareils photo

Selon les informations du pronostiqueur Yogesh Brar, le OnePlus 12 pourrait être lancé dans le monde en janvier 2024 compte tenu de la sortie anticipée en Chine. Le pronostiqueur indique également quelques bonnes améliorations pour la caméra du prochain produit phare. Le pronostiqueur a partagé le détail des spécifications d’un éventuel exemplaire d’ingénierie du prochain produit phare. Gardez à l’esprit que ces spécifications sont susceptibles d’être modifiées. À ce stade, cela est susceptible de changer, mais nous pouvons déjà avoir une bonne idée des mises à niveau.

Selon la fuite, le OnePlus 12 apportera une unité de périscope de 64 MP, un appareil photo principal de 50 MP et un jeu de tir ultra large de 50 MP. Avec cette configuration, l’appareil pourrait apporter des améliorations intéressantes en photographie, en particulier lorsque nous examinons les capacités de zoom du téléphone.

Caractéristiques affirmées

Outre l’appareil photo, nous avons également la mise à niveau la plus évidente – la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Les détails concernant ce chipset restent flous. On peut s’attendre à une mise à niveau des cœurs vers les prochains standards ARM. Par exemple, nous pouvons voir l’ARM Cortex-X4 comme le cœur principal de ce processeur. Il devrait également s’en tenir à l’architecture 4nm. Dans tous les cas, le SoC pourrait arriver en novembre. C’est un mois avant la fenêtre de lancement supposée du OnePlus 12.

Outre ces détails, les spécifications d’affichage, de batterie et de charge devraient rester intactes par rapport au OnePlus 11. Il est probable que nous verrons un écran de 6,7 pouces à 120 Hz, une batterie de 5 000 mAh et une charge filaire de 100 W. Nous nous attendons à ce que plus de détails soient révélés en temps voulu. Pour l’instant, digérez ces fuites avec une pincée de sel. Malgré le bon bilan du pronostiqueur, nous sommes encore à quelques mois de la sortie du OnePlus 12. Jusqu’à la confirmation officielle de l’entreprise, nous devons traiter tout cela comme une rumeur.

Pour l’instant, OnePlus semble être occupé par le lancement imminent du OnePlus Nord 3. Cependant, nous nous attendons à ce que les rumeurs sur le OnePlus 12 s’intensifient au second semestre.

Récapitulatif des spécifications du OnePlus 11

Pour rappel, le OnePlus 11 intègre un écran Quad HD+ AMOLED de 6,7 pouces avec Gorilla Glass Victus et la technologie LTPO3. Sous le capot, il apporte le Snapdragon 8 Gen 2 avec jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Dans le département de la caméra, l’appareil contient un appareil photo 50 MP avec OIS, un téléobjectif 32 MP et un tireur ultra large 48 MP. Ils viennent avec le réglage Hasselblad. Pour les selfies et les appels vidéo, l’appareil dispose d’un jeu de tir de 16 MP.

Le OnePlus 11 prend en charge le Wi-Fi 7, les haut-parleurs stéréo et le Bluetooth 5.3. Il y a un scanner d’empreintes digitales sous l’écran et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 100 W. Aux États-Unis, cependant, la charge du téléphone est plafonnée à 80 W.

