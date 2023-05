Vivo S17 Pro arrive – apparaît sur Google Play Management Center

Hier, Vivo a officiellement lancé le Vivo S17e en Chine. De plus, la société a annoncé que les deux modèles restants de la série arriveront le 31 mai. Ces modèles sont les Vivo S17 et Vivo S17 Pro. La série Vivo S17 a déjà la certification du MIIT. Maintenant, le dernier rapport sur cette série est l’apparition du Vivo S17 Pro sur la plate-forme Google Play Management Center. Thetechoutlook rapporte que le numéro de modèle du Vivo S17 Pro sur la plate-forme Google Play Console est V2284A.

Selon le célèbre blogueur technique Weibo @DCS, la série Vivo S17 / S17 Pro est livrée en standard avec un écran incurvé PWM 2160 Hz de 6,78 pouces avec une résolution de 1,5K. Cependant, le modèle Pro sera livré avec une puce Dimensity 8200. Dans le département caméra, il aura un appareil photo principal 50MP IMX766V + 8MP IMX355 + 12MP IMX663 2X.

Sous le capot, il y aura une batterie de 4505 mAh qui prend en charge une charge rapide de 80 W pour garder ses lumières allumées. Cet appareil sera également livré avec un capteur d’empreintes digitales sous-écran et adopte un cadre central en plastique. L’épaisseur du corps de cet appareil sera de 7,46 mm et il pèse 188 g. Selon les spéculations, cet appareil devrait également être livré avec jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne.

Rumeurs de spécifications Vivo S17 / Pro

Conception et affichage

Selon les rumeurs, les deux appareils arboreront un écran AMOLED de 6,78 pouces avec des bords incurvés, offrant une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement élevé allant jusqu’à 120 Hz.

Processeur et connectivité 5G

Le Vivo S17 devrait être alimenté par le processeur Snapdragon 778G ou Snapdragon 782G, tandis que le modèle Pro pourrait être alimenté par le SoC MediaTek Dimensity 8200.

Les deux appareils sont compatibles 5G, comme le confirme leur apparition sur la certification MIIT.

Caméra

Les spécifications de l’appareil photo du Vivo S17 Pro ont fait l’objet d’une fuite. Cet appareil devrait être livré avec un capteur principal de 50MP, un objectif ultra grand-angle de 8MP, ainsi qu’un capteur de profondeur de 12MP

Les deux téléphones mobiles devraient offrir des spécifications et des fonctionnalités impressionnantes, notamment un affichage à taux de rafraîchissement élevé, une connectivité 5G et des processeurs puissants. Avec la date de lancement qui approche à grands pas, nous pouvons nous attendre à en savoir plus sur ces appareils bientôt.

