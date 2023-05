Sony investira davantage dans les jeux de service en direct que dans les titres PlayStation à un joueur

Sony a annoncé qu’il investirait plus d’argent dans les jeux de service en direct que dans les jeux solo traditionnels. Il s’agit d’un changement important pour l’entreprise, qui est historiquement connue pour ses expériences solo de haute qualité. Sony n’abandonne pas complètement les jeux solo. Mais il est clair que la société met davantage l’accent sur les jeux de service en direct

Sony n’abandonnera pas complètement les jeux solo

Sony a modifié sa stratégie d’investissement pour les jeux propriétaires, en mettant davantage l’accent sur les titres de services en direct. En 2019, la société a investi 88% de son budget dans des jeux solo, avec seulement 12% alloués au service en direct. Cependant, cet équilibre commencera à changer en 2023 même.

Dans le cadre d’une présentation commerciale mardi, Sony a partagé quelques mises à jour sur la façon dont il envisage d’investir dans son portefeuille. La société prévoit d’augmenter l’investissement dans les jeux en direct à 55 % au cours de l’exercice en cours. Et cet investissement devrait encore augmenter à 60 % d’ici FY25.

La décision de la société d’investir davantage dans les jeux en direct est probablement due à la popularité croissante de ces types de jeux. Les jeux en direct sont conçus pour être joués sur une longue période et ils ont souvent un modèle de revenus récurrents. Cela indique qu’ils peuvent générer plus de revenus au fil du temps que les jeux traditionnels, qui sont généralement joués une fois puis rangés. Certains des exemples de jeux de service en direct sont Fortnite. DOTA 2 et CS: ALLEZ.

Sony Interactive Entertainment (SIE) prévoit de publier au moins deux exclusivités PS5 propriétaires par an, couvrant tous les genres majeurs. Les jeux proviendront d’un mélange de franchises établies et de nouvelles IP et comprendront à la fois des expériences solo et des jeux de service en direct. La proportion des dépenses consacrées aux jeux solo devrait diminuer à l’avenir. Mais SIE continuera d’y investir massivement. Selon les tableaux financiers, SIE prévoit de dépenser légèrement plus d’argent pour les jeux solo au cours de l’exercice 25 qu’au cours de l’exercice 19. Mais nous ne sommes pas sûrs du chiffre exact que Sony prévoit d’investir.

Le chef du SIE, Hermen Hulst, a récemment déclaré que la société travaillait actuellement sur 12 jeux de service en direct. Ils visent à sortir ces jeux sur le marché d’ici la fin de l’exercice en mars 2026. Il s’agit d’une augmentation significative par rapport aux trois jeux qu’ils avaient en développement au cours de l’exercice précédent, qui s’est terminé en mars.

Sony se prépare depuis longtemps pour les jeux de service en direct



Sony a pris un certain nombre de mesures ces dernières années pour élargir son portefeuille de jeux en direct. La société a acquis plusieurs studios expérimentés dans le genre, notamment Bungie, Haven Studios de Jade Raymond et Firewalk Studios.

En fait, SIE affirme avoir fait du studio Destiny Bungie une partie intégrante de sa stratégie de jeu de service en direct. SIE profite de la richesse de l’expérience de Bungie dans le genre pour s’assurer que ses propres jeux de service en direct ont les meilleures chances de succès. De plus, le développeur de la franchise Horizon, Guerrilla Games, a annoncé qu’il travaillait sur un jeu Horizon multijoueur. Ces actions indiquent que Sony reconnaît le potentiel du marché des services en direct.

Sony voit clairement le potentiel des jeux de service en direct. Ces jeux peuvent générer beaucoup de revenus auprès des joueurs qui y investissent du temps et de l’argent. Fortnite et Destiny 2 sont deux exemples de jeux en direct réussis. Sony espère reproduire ce succès avec ses propres jeux de service en direct.

Le passage de Sony aux jeux de service en direct est un changement important pour l’entreprise. Dans le passé, Sony s’est concentré sur les jeux solo. Cependant, les jeux de service en direct deviennent de plus en plus populaires et Sony ne veut pas manquer cette tendance.

