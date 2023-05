Microsoft a publié une nouvelle version de Windows 11

Microsoft a récemment publié une mise à jour majeure pour son système d’exploitation Windows 11. Apporter une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliorations à tous les niveaux. La mise à jour Windows 11 22H2 Moment 3 (KB5026446) est désormais disponible en téléchargement facultatif. Mais sera bientôt inclus dans le Patch obligatoire du mardi de juin.

L’un des changements les plus importants de cette mise à jour est le panneau de widgets remanié, qui comporte désormais trois colonnes. Deux de ces colonnes sont dédiées aux actualités, tandis que la colonne restante concerne les widgets. Les icônes des widgets de la barre des tâches sont désormais animées, ce qui permet une expérience utilisateur plus dynamique et attrayante. De plus, les utilisateurs peuvent désormais copier les codes de sécurité à partir des notifications, ce qui facilite l’utilisation de l’authentification à deux facteurs.

Découvrez les nouvelles fonctionnalités intéressantes de la mise à jour Windows 11 Moment 3

L’application Paramètres a des mises à jour comme une nouvelle page USB4. Les utilisateurs peuvent gérer les stations d’accueil et les appareils connectés. La page Paramètres de confidentialité de présence est également devenue disponible. Les utilisateurs peuvent contrôler le réveil et le verrouillage lorsqu’ils approchent ou quittent leur PC. La page Comptes contient des informations mises à jour sur les abonnements OneDrive. Les utilisateurs peuvent voir avec précision le stockage disponible.

L’explorateur de fichiers s’est également amélioré, proposant désormais des menus contextuels prenant en charge les touches d’accès. L’accessibilité a également été améliorée, avec la prise en charge des sous-titres en direct dans d’autres langues. Ainsi que la prise en charge de l’accès vocal dans davantage de dialectes anglais.

La barre des tâches a des améliorations telles que l’affichage de l’état du VPN. Il y a une option pour afficher les secondes sur l’horloge. La mise à jour ajoute une protection contre le phishing et les mots de passe non sécurisés. La prise en charge Bluetooth Low Energy Audio est également disponible.

Bien que ces changements soient perceptibles pour les utilisateurs, il existe également plusieurs améliorations sous le capot. Ce n’est peut-être pas aussi apparent. Microsoft a également corrigé un certain nombre de bugs, de plantages et de lacunes dans cette mise à jour, faisant de Windows 11 un système d’exploitation plus stable et plus fiable.

La mise à jour Windows 11 22H2 Moment 3 comporte de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Le panneau de widgets et l’application Paramètres sont meilleurs. L’accessibilité et la barre des tâches ont également été améliorées. Les utilisateurs peuvent s’attendre à une meilleure expérience Windows 11. Les changements rendront les tâches plus efficaces et agréables. Les utilisateurs occasionnels et expérimentés bénéficieront de ces changements. Si vous n’avez pas encore téléchargé la mise à jour, cela vaut la peine de vérifier les nouveautés et les améliorations de Windows 11.

