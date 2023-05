Xiaomi Civi 3 lancé avec un design époustouflant, une double caméra selfie

Après une série de fuites et de rumeurs, Xiaomi a finalement lancé le smartphone Xiaomi Civi 3 en Chine. Il arrive en tant que successeur direct du Xiaomi Civi 2 lancé en 2022. L’appareil est un mélange parfait d’esthétique visuelle et de performances. Et Xiaomi en a fait un prix assez agressif en Chine. Examinons donc de plus près les spécifications, les fonctionnalités et le prix de Xiaomi Civi 3 dans cette histoire.

Conception et affichage du Xiaomi Civi 3

Comme les autres téléphones de la série Civi, le Xiaomi Civi 3 bénéficie d’un design élégant et élégant. Il est livré avec une finition bicolore à l’arrière et un profil mince mesurant seulement 7,56 mm. Fait intéressant, Xiaomi s’est associé à WGSN, une agence mondiale de prévision des tendances de la mode, pour apporter ce design bicolore au téléphone.

Le téléphone est également léger à seulement 173 grammes. Et Xiaomi a judicieusement proposé des bords incurvés pour améliorer la sensation ergonomique du téléphone lorsqu’il est tenu. Pour convenir à différents goûts, il est disponible en quatre options de couleurs attrayantes : Rose Purple, Mint Green, Adventure Gold et Coconut Ash. Le panneau arrière abrite une configuration à trois caméras positionnée dans le coin supérieur gauche. Il est élégamment entouré d’un anneau métallique assorti qui complète bien le look du panneau arrière.

À l’avant, le smartphone est doté d’une dalle OLED incurvée 12 bits de 6,55 pouces avec une résolution Full HD. L’écran se rafraîchit à 120 Hz et a un taux d’échantillonnage tactile allant jusqu’à 240 Hz. Il est également suffisamment lumineux pour une utilisation en extérieur, avec une luminosité maximale de 1500 nits. Et l’écran couvre la gamme de couleurs DCI-P3.

En dehors de cela, le Civi 3 dispose d’une gradation PWM 1920 Hz pour une visualisation sans scintillement et d’un écran couleur primaire pour une reproduction précise des couleurs. L’écran est également certifié HDR10+, mais il n’a pas de cote Dolby Vision. Xiaomi a pris soin de la durabilité avec la protection Gorilla Glass à l’avant.

Performance

Le chipset MediaTek Dimensity 8200-Ultra est en charge des choses à l’intérieur. Pour commencer, le 8200-Ultra est une version améliorée du Dimensity 8200 avec des vitesses d’horloge CPU et GPU plus rapides. En conséquence, les deux SoC ont la même architecture de base. Mais la différence la plus significative entre le 8200 et son homologue Ultra est que vous bénéficiez de la prise en charge des bandes sous-6 GHz et mmWave 5G sur ce dernier.

Il est basé sur le nœud de processus 4 nm de TSMC et possède des clusters octa-core de CPU. Le principal est un cœur Cortex-X2 cadencé jusqu’à 3,2 GHz, accompagné de trois cœurs Cortex-A78 cadencés jusqu’à 2,85 GHz et de quatre cœurs Cortex-A55 cadencés jusqu’à 2,0 GHz. Les graphismes sont gérés par un GPU Mali-G610 MC6. Étant donné que le Dimensity 8200 Ultra est assez performant, Xiaomi a proposé un grand système de refroidissement liquide VC en acier inoxydable de 4000 mm² dans le téléphone.

Côté mémoire, vous avez le choix entre 12 Go ou 16 Go de RAM. Fait intéressant, l’option 16 Go est basée sur la dernière technologie LPDDR5X, tandis que l’option 12 Go est sur la mémoire LPDDR5. En ce qui concerne le stockage, vous avez le choix entre 256 Go, 512 Go et 1 To de stockage. Le smartphone est préchargé avec MIUI 14 basé sur Android 13.

Caméra

Plongeons maintenant dans les caméras du Xiaomi Civi 3. À l’arrière, il dispose d’une configuration à trois caméras qui prend le devant de la scène. La star du spectacle est un capteur Sony IMX800 de 50 MP avec une ouverture f/1,77 impressionnante et une stabilisation optique de l’image (OIS). Il est accompagné d’un appareil photo ultra-large 8MP avec une ouverture f/2.2. Cependant, il convient de mentionner que Xiaomi inclut toujours un objectif macro 2MP plutôt inutile. La caméra principale vous permet d’enregistrer des vidéos jusqu’à [email protected].

Passant à l’avant, le Civi 3 dispose d’une configuration à double caméra pour capturer des selfies. L’objectif principal est un tireur 32MP avec une ouverture f/2.0 lumineuse et la commodité supplémentaire de la capacité de mise au point automatique. La caméra frontale secondaire, également de 32 mégapixels, sert d’objectif ultra grand angle, vous permettant de vous adapter davantage à vos prises de vue. Il est équipé d’un support de stabilisation d’image électronique (EIS) pour assurer des images stables et dispose d’une ouverture f/2.4. La caméra frontale est également capable d’enregistrer des vidéos 4K à 30 ips.

Batterie et connectivité

Le Xiaomi Civi 3 est alimenté par une batterie de 4500 mAh. Bien que la capacité de la batterie soit faible en raison du design (form factor) mince du téléphone, Xiaomi revendique une autonomie de plus d’une journée sur une seule charge. En parlant de cela, le téléphone se recharge via un chargeur de 67W. L’adaptateur 38 minutes pour faire passer le téléphone de 0 à 100 %. Sans oublier que le smartphone prend également en charge les protocoles de charge BC1.2, PD3.0 et PD2.0.

De plus, le téléphone dispose d’une gamme de fonctionnalités de connectivité, notamment 5G, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3 avec prise en charge de AAC, LDAC et LHDC. Il a également NFC, Beidou, GLONASS et AGNSS. Pour l’haptique, Xiaomi utilise un moteur linéaire dédié à l’axe Z. Et pour la biométrie, vous obtenez un capteur d’empreintes digitales intégré.

Lancement de Xiaomi Civi 3 : prix et disponibilité

Le Xiaomi Civi 3 est lancé en trois modèles avec différentes capacités de RAM et de stockage interne. Le modèle de base dispose de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage et est au prix de 2 499 CNY (353 $). Le modèle de stockage de 12 Go de RAM/512 Go est au prix de 2 699 CNY (382 $), et le modèle haut de gamme avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage est au prix de 2 999 CNY (424 $). Comme mentionné précédemment, le téléphone sera disponible en quatre couleurs : Rose Purple, Mint Green, Adventure Gold et Coconut Ash. Les précommandes pour le Xiaomi Civi 3 ont commencé en Chine aujourd’hui.

