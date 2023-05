Windows 11 22H2 Mai Preview Build ajoute Bluetooth LE Audio et plus

L’événement Microsoft Build 2023 d’hier était entièrement consacré à l’IA et à la façon dont elle va améliorer les expériences. Et bientôt ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles pour les utilisateurs de Windows en commençant par Insiders. Mais pour ceux qui sont sur le canal Stable, un nouvel aperçu de la mise à jour non liée à la sécurité est désormais disponible pour Windows 11, version 22H2.

Le correctif non lié à la sécurité de Windows 11 pour mai est fourni avec la version 22621.1778 (KB5026446). Il s’agit d’une version d’aperçu qui est une mise à jour facultative. Ainsi, même si vous ne mettez pas à niveau vers cette version, vous obtiendrez ces fonctionnalités dans la mise à jour 22H2 du mois prochain.

La mise à jour non liée à la sécurité de ce mois-ci ajoute Bluetooth LE Audio. Cela indique que si vous utilisez des appareils audio Bluetooth, la mise à jour améliorera sa fidélité audio et la durée de vie de la batterie. La mise à jour fournit également la totalité de la capacité de stockage de tous vos abonnements Microsoft OneDrive. Vous pouvez consulter le changelog officiel complet ci-dessous.

Faits marquants de la version 22621.1778 de Windows 11

Nouveau! Cette mise à jour fournit la totalité de la capacité de stockage de tous vos abonnements Microsoft OneDrive. Il affiche également le stockage total sur la page Comptes de l’application Paramètres.

Nouveau! Cette mise à jour ajoute Bluetooth LE Audio. Cela améliore la fidélité audio et la durée de vie de la batterie lorsque vous couplez votre appareil avec des appareils audio Bluetooth.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte Narrator. Il annonce désormais correctement les attributs de texte pour les mots, tels que « mal orthographié », « changement de suppression » et « commentaire ».

Cette mise à jour résout un problème qui affecte l’accès aux paramètres d’onglet pour les sites en mode IE.

Cette mise à jour résout un problème d’imprimante d’étiquettes multifonctions. Cela affecte l’installation de certains d’entre eux.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte la lecture audio. Il échoue sur les appareils dotés de certains processeurs.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le clavier tactile. Il montre la mauvaise mise en page pour la langue canadienne-française.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le clavier tactile. Parfois, il n’affiche pas la disposition correcte en fonction de la portée d’entrée actuelle.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte l’éditeur de solution d’entrée (IME) chinois et japonais. Lorsque vous effectuez une recherche dans le panneau Emoji (touche Windows + point (.)), la recherche peut échouer pour certains d’entre vous.

Parallèlement à ces points forts, de nombreuses améliorations accompagnent la mise à jour. Vous pouvez consulter la liste complète des améliorations ici.

Si vous avez déjà effectué une mise à niveau vers Windows 11, version 22H2, vous aurez la possibilité d’installer cette version. N’oubliez pas que vous ne devez faire partie d’aucun canal d’initié. Pour vérifier la mise à jour, accédez à Paramètres> Windows Update> Rechercher les mises à jour.

