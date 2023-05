iPhone et Apple Watch peuvent désormais remplacer les clés de voiture dans plus de modèles

La nouvelle Mercedes-Benz Classe E bénéficie d’une mise à jour passionnante : la prise en charge de la fonction Apple Car Key. Cette fonctionnalité permet aux conducteurs d’utiliser leur iPhone et leur Apple Watch en remplacement des porte-clés traditionnels ou des clés de voiture physiques. Avec la fonction Car Key, les conducteurs peuvent verrouiller, déverrouiller et démarrer leur véhicule en tenant simplement leur iPhone ou Apple Watch près du lecteur NFC de la voiture.

Mercedes-Benz Classe E obtient le support Apple Car Key : une mise à niveau pratique pour les conducteurs

Mais les avantages de la fonction Car Key ne s’arrêtent pas là. L’utilisateur principal du compte Mercedes me peut attribuer divers droits à d’autres utilisateurs. Leur permettant d’accéder au véhicule ou même de pouvoir le conduire. La voiture peut reconnaître plusieurs utilisateurs en même temps. Et jusqu’à 16 personnes peuvent utiliser la clé de voiture numérique. Le partage de la clé est également simple et pratique, car il peut être envoyé via AirDrop, iMessage et d’autres services de messagerie. Le destinataire peut ensuite ajouter la clé à son propre Apple Wallet.

La fonction Car Key n’est pas réservée aux véhicules Mercedes-Benz. Beaucoup d’autres entreprises, y compris BMW, Kia, Hyundai, Genesis et BYD, offrent déjà cette fonctionnalité à leurs clients. Et maintenant, la société britannique de voitures de sport Lotus saute également à bord et ajoute la prise en charge de Car Key.

Si vous craignez de manquer de batterie sur votre téléphone, n’ayez crainte. Les derniers modèles d’iPhone vous permettent d’utiliser la fonction Car Key même si votre smartphone est mort. Les clés sont stockées dans l’application Wallet sur votre iPhone et Apple Watch. Faciliter l’accès et le partage avec les autres.

En conclusion, l’ajout de la fonction Car Key à la Mercedes-Benz Classe E est une mise à niveau bienvenue qui permet aux conducteurs d’accéder et d’utiliser leurs véhicules encore plus facilement et plus facilement. Et avec de plus en plus de constructeurs automobiles proposant cette fonctionnalité, il est clair que l’époque des clés de voiture physiques pourrait bientôt appartenir au passé.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine