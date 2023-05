Préparez-vous pour un lancement épique ! Présentation de Cubot KingKong 9

Êtes-vous prêt pour l’arrivée d’une véritable bête de smartphone ? Alors marquez vos calendriers pour le 7 juin, car Cubot y présentera fièrement le nouveau KingKong 9. En tant qu’appareil, cela redéfinira l’expérience de votre smartphone. Préparez-vous à être émerveillé !

Points forts de KingKong 9

Performances imparables : Préparez-vous pour des performances inégalées avec le puissant processeur G99 Octa-Core 6 nm de KingKong 9. Dites adieu aux décalages ou aux retards et profitez d’un multitâche fluide comme jamais auparavant.

Incroyable système de caméra : Capturez des moments avec des détails exceptionnels grâce à la configuration avancée de l’appareil photo de KingKong 9. Doté d’un superbe appareil photo principal de 108 MP, d’un appareil photo à vision nocturne pour la photographie en basse lumière, d’un appareil photo frontal de 32 MP pour des selfies à couper le souffle et d’un appareil photo macro de 5 MP pour les gros plans, vos compétences en photographie atteindront de nouveaux sommets.

Autonomie longue durée de la batterie : Restez alimenté toute la journée avec la batterie massive de 10 600 mAh de KingKong 9. Du matin au soir, profitez d’une utilisation ininterrompue sans avoir besoin de recharger constamment. Et lorsque vous avez besoin d’un coup de pouce, la charge rapide de 33 W vous remettra en action en un rien de temps.

Restez à l’écoute pour des mises à jour plus intéressantes et des informations détaillées sur les fonctionnalités et les capacités remarquables du nouveau téléphone. Nous avons hâte de partager tous les détails avec vous !

Mais ce n’est pas tout ! Nous avons une surprise spéciale pour vous. Les fabricants organisent un événement passionnant, où 5 heureux gagnants auront la chance de gagner un smartphone KingKong 9 gratuit. Ne manquez pas cette incroyable opportunité de mettre la main sur cet appareil de pointe.

Rejoignez-nous alors que nous comptons les jours jusqu’au lancement épique de Cubot KingKong 9 le 7 juin. Préparez-vous à élever votre expérience mobile à des sommets extraordinaires ! Vous pouvez également consulter la page Aliexpress de pré-lancement pour faire bonne mesure.

