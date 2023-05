Microsoft Edge lance un nouveau mode « Edge for Gamers » pour améliorer l’expérience de jeu sur PC

Dans sa dernière mise à jour de la chaîne Canary pour le navigateur Edge, Microsoft propose une nouvelle fonctionnalité pour les joueurs sur PC appelée « Edge for Gamers » via son programme de test interne. La société étend également discrètement cette fonctionnalité. Cette nouvelle fonctionnalité se trouve dans l’option d’apparence dans les paramètres Edge. Par ailleurs, la description de la fonctionnalité comprend

Améliorez votre apparence dans et hors du jeu avec la page d’accueil du jeu

Applications de la barre latérale pour les joueurs

Mode d’efficacité du jeu PC

Mode sombre

Thème de jeu personnalisé

Plus d’expérience

Que propose Edge pour les joueurs

Le mode sombre Edge et les applications Windows Twitch et Discord sont automatiquement chargés dans la barre latérale lorsque ce Switch est activé. C’est une option fantastique pour les joueurs qui souhaitent diffuser rapidement leur jeu sur PC ou interagir avec d’autres joueurs sans avoir à charger d’autres applications. Lorsque la fonctionnalité est activée, les utilisateurs Edge sont également redirigés vers la section des thèmes du store de modules complémentaires. Bien sûr, cela facilitera l’achat et le téléchargement de thèmes liés au jeu. Une autre bascule avec le titre « Améliorez votre expérience de jeu sur PC avec le mode Productivité » apparaît également. Lorsque ce mode est utilisé, l’utilisation du processeur d’Edge sera réduite, ce qui améliorera les performances du processeur pour les jeux.

Le mode « Edge for Gamers » est une nouvelle fonctionnalité de Microsoft Edge qui promet d’améliorer l’expérience utilisateur à l’intérieur et à l’extérieur des sessions de jeu. Le mode comprend une page d’accueil axée sur les jeux et de nouvelles applications de barre latérale qui répondent spécifiquement aux besoins des joueurs. Les utilisateurs qui activent le mode Edge for Gamers pourront choisir parmi une gamme d’options personnalisées qui s’alignent sur l’esthétique de jeu populaire.

Le mode ajoute également un mode d’efficacité de jeu qui réduit l’utilisation des ressources du navigateur pour offrir la meilleure expérience de jeu. Selon un rapport Techradar, l’activation du mode ne modifie pas l’expérience du navigateur de manière significative. Actuellement, le mode Edge for Gamers en est aux premiers stades de développement

Nous garderons un œil sur la fonctionnalité si Microsoft déploie enfin ce nouveau paramètre « Edge for Gamers » à tous les utilisateurs depuis sa première apparition dans la chaîne Canary.

