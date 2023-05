Ne vous attendez pas à ce que Sony sorte des jeux simultanément sur PS5 et PC de si tôt

Bottom line: Quiconque espère que Sony pourrait changer sa stratégie consistant à échelonner les ports PC des exclusivités PlayStation 5 comme Spider-Man 2 ne devrait pas retenir son souffle. Le PDG de PlayStation a récemment réaffirmé l’engagement de la division à garder ses titres propriétaires exclusifs à la console pendant un certain temps après le lancement.

Le patron de PlayStation, Jim Ryan, a récemment déclaré à Famitsu (traduction via IGN) que Sony continuerait à retarder les versions PC des jeux PS5 internes. Il a déclaré que la stratégie fonctionnait bien pour l’entreprise malgré un récent faux pas avec The Last of Us Part 1.

Ryan a déclaré que la priorité de PlayStation avec le développement de première partie est de créer des jeux exclusifs à la PS5, dont le nombre augmentera. Il affirme également que les fans lui ont dit qu’un décalage de deux à trois ans entre les versions PlayStation et PC de jeux comme God of War ou Spider-Man est « acceptable ».

Les utilisateurs ont chaleureusement accueilli la plupart des ports PC Sony tels que Returnal et Spider-Man en raison de leurs fonctionnalités supplémentaires spécifiques au PC, de leurs versions fluides et de leurs bonnes performances. Cependant, le dernier port de la société – The Last of Us Part 1 – a fait l’objet de vives tests pour son instabilité et sa mauvaise utilisation du hardware. Plusieurs correctifs ont depuis amélioré le jeu, restaurant sa note d’test Steam à « principalement positive ».

Le lancement difficile du jeu sur PC pourrait servir de preuve à l’appui de la stratégie actuelle de Sony en raison de son timing inhabituel. Il a suivi la version originale de la PS5 de seulement sept mois, tandis que la société a échelonné les ports PC précédents d’un an ou plus. Sony pourrait faire valoir que le temps supplémentaire permet aux studios de peaufiner leurs conversions.

Un manque d’expérience de la part de Naughty Dog pourrait également être à blâmer. Alors que les maisons de port PC dédiées gèrent la plupart des versions de Sony, Naughty Dog a converti The Last of Us Part 1 en interne – le premier titre que le studio ait jamais expédié pour Windows.

Les jeux phares de Sony qui restent exclusifs à PlayStation incluent God of War: Ragnarök, Horizon II: Forbidden West, Gran Turismo 7, Ghost of Tsushima, Ratchet & Clank: Rift Apart, Demon’s Souls et Bloodborne. Un leaker a récemment dévoilé des preuves que Sony possède depuis longtemps une version PC interne de Bloodborne, mais on ne sait pas quand ou si la société pourrait le publier.

L’approche de jeu sur PC de Sony contraste fortement avec celle de Microsoft. Cette dernière société sort ses jeux maison simultanément sur Xbox et PC. Microsoft permet également aux clients de jouer à ses jeux propriétaires sur console et PC après les avoir achetés une fois, tandis que Sony vend ses titres séparément.

