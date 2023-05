Mise à niveau sur un budget : meilleurs téléphones à petit budget 2023

Les smartphones abordables ont parcouru un long chemin ces dernières années, offrant des fonctionnalités et des performances impressionnantes à une fraction du coût des appareils phares. En 2023, le marché des téléphones économiques est plus compétitif que jamais, avec un large éventail d’options pour répondre à divers besoins et préférences. Dans ce guide complet, nous examinerons les 10 meilleurs téléphones économiques disponibles en 2023. Nous couvrirons tout, de la conception et des performances à la qualité de l’appareil photo et à l’autonomie de la batterie. Ainsi, que vous soyez un étudiant à la recherche d’un appareil fiable ou que vous souhaitiez simplement économiser de l’argent, nous avons ce qu’il vous faut.

1. Motorola Moto G62 – Meilleur téléphone à petit budget

Avantages:

Conception bien construite

Nettoyer l’expérience Android 12

Autonomie impressionnante de la batterie

Les inconvénients:

Chargement lent

Performances parfois décalées

Qualité de caméra moyenne

Le Motorola Moto G62 offre un excellent équilibre entre prix abordable et fonctionnalité, ce qui en fait notre premier choix pour le meilleur téléphone à petit budget en 2023. Avec une construction en plastique durable, une interface Android 12 propre et réactive et une batterie longue durée de 5000 mAh, le Le Moto G62 offre des performances de premier ordre pour sa gamme de prix.

Son écran LCD toujours allumé offre un accès rapide aux notifications, tandis que l’appareil photo principal de 50 MP capture des photos de jour satisfaisantes. Bien que l’appareil puisse présenter certains inconvénients tels qu’une charge lente et des problèmes de performances occasionnels, ceux-ci sont relativement mineurs compte tenu de son prix abordable.

2. Nokia G60 5G – Une seconde proche

Avantages:

Grand écran

Caméra principale décente

Autonomie solide de la batterie

Trois ans de support du système d’exploitation

Les inconvénients:

Caméras secondaires médiocres

Charge 20W

Nokia fait un retour en force sur le marché des téléphones économiques avec le Nokia G60 5G, offrant un ensemble impressionnant de fonctionnalités à un prix abordable. Bénéficiant d’un grand écran, d’un appareil photo principal performant et d’une excellente autonomie de batterie, le G60 5G offre un excellent rapport qualité-prix.

Avec trois ans de support logiciel, les utilisateurs peuvent s’attendre à des mises à jour Android et à des correctifs de sécurité en temps opportun, garantissant une expérience sûre et à jour. Bien que l’appareil se charge relativement lentement et dispose de caméras secondaires inférieures à la moyenne, ces lacunes sont facilement éclipsées par ses performances et sa valeur globales.

3. realme C35 – Meilleure conception

Avantages:

Affichage net et coloré

Design audacieux

Caméra compétente

Les inconvénients:

Performances de base

Écran limité à 60Hz

La durée de vie de la batterie est inférieure à celle de ses rivaux

Le realme C35 se démarque sur le marché des téléphones économiques avec son design accrocheur et son écran 1080p dynamique. Ressemblant à des appareils plus chers comme l’iPhone et le OnePlus Nord, le C35 offre un look haut de gamme à une fraction du prix.

Avec un appareil photo principal de 50 MP qui fonctionne bien pour sa gamme de prix, le C35 est une option solide pour ceux qui privilégient l’esthétique et la qualité d’affichage. Cependant, ses performances et sa durée de vie de la batterie peuvent ne pas être aussi impressionnantes que celles de certains de ses concurrents, alors tenez-en compte avant d’acheter.

4. Xiaomi Redmi Note 10 Pro – Meilleur appareil photo

Avantages:

Affichage époustouflant

Valeur incroyable

Grosse batterie

Les inconvénients:

Pas d’OIS

MIUI pas pour tout le monde

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est une option fantastique pour les amateurs de photographie à petit budget. Le téléphone contient un puissant appareil photo principal de 108 MP et une paire de vivaneaux secondaires impressionnants. Son écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz offre un excellent contraste et des couleurs éclatantes, ce qui le rend idéal pour la consommation multimédia.

Des fonctionnalités supplémentaires telles que la charge rapide de 33 W, une prise casque et un blaster IR renforcent encore l’attrait du Redmi Note 10 Pro. Cependant, l’interface MIUI n’est peut-être pas la tasse de thé de tout le monde, alors tenez-en compte avant d’acheter.

5. Xiaomi Poco M4 Pro – Valeur incroyable

Avantages:

Première série M avec écran AMOLED

Autonomie de la batterie de deux jours

Excellent appareil photo

Les inconvénients:

Épais et lourd

MIUI maladroit

Scanner d’empreintes digitales peu fiable

Le Poco M4 Pro de Xiaomi est un téléphone économique exceptionnel, offrant un rapport qualité-prix exceptionnel. L’appareil est le premier de la série M à disposer d’un écran AMOLED, qui prend également en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution Full HD+.

L’appareil photo principal 64MP du M4 Pro est une amélioration notable pour la série, et sa durée de vie de la batterie est impressionnante, pouvant durer jusqu’à deux jours sur une seule charge. Bien que le design puisse diviser et que MIUI ne plaise pas à tout le monde, le Poco M4 offre une valeur exceptionnelle.

6. Xiaomi Poco M4 Pro 5G – Idéal pour le budget 5G

Avantages:

Affichage 90Hz

Grande autonomie de la batterie

Connectivité 5G abordable

Les inconvénients:

Caméras moyennes

MIUI n’est pas génial

Seulement 4 Go de RAM dans le modèle de base

Le Poco M4 Pro 5G apporte la connectivité 5G au marché des téléphones économiques. Le Poco M4 Pro 5G offre un affichage fluide à 90 Hz et une autonomie impressionnante. Son chipset Dimensity 810 5G offre des performances adéquates, tandis que le design accrocheur ajoute une touche supplémentaire de style.

Bien que les caméras et l’interface MIUI ne soient peut-être pas les meilleures, le Poco M4 Pro 5G est une option solide pour ceux qui recherchent un appareil compatible 5G abordable.

7. Xiaomi Redmi Note 11 – Excellent polyvalent

Avantages:

Grand affichage

Durée de vie de la batterie brillante

Le rapport qualité prix

Les inconvénients:

MIUI toujours incertain

Caméras médiocres

Le Xiaomi Redmi Note 11 est un excellent téléphone à petit budget. Les téléphones offrent un écran Full HD + AMOLED à 90 Hz, des performances respectables de son chipset Snapdragon 680 et une superbe autonomie de batterie avec une charge rapide de 33 W.

Bien que les performances de l’appareil photo puissent être un point faible, le Redmi Note 11 en offre toujours beaucoup pour votre argent. Cela en fait un concurrent sérieux sur le marché des téléphones économiques.

8. Xiaomi Redmi 10 – Très abordable

Avantages:

Affichage 90Hz

Superbe autonomie de la batterie

Conception attrayante

Les inconvénients:

Qualité d’affichage moyenne

Caméras moyennes

Chargement lent

Le Xiaomi Redmi 10 est un choix solide pour ceux qui recherchent un appareil abordable avec un écran à 90 Hz, une excellente autonomie de batterie et un design attrayant.

Les téléphones ont leurs inconvénients, tels qu’un affichage médiocre, des appareils photo moyens et une charge lente. Cependant, le Redmi 10 offre beaucoup pour votre argent, surtout si l’on considère ses remises fréquentes.

9. Nokia G22 – Écologique et réparable

Avantages:

Construction réparable unique

Autonomie de la batterie décente

Système d’exploitation convivial

Les inconvénients:

Performances lentes et décalées

Écran peu impressionnant

Seulement deux ans de mises à jour du système d’exploitation

Le Nokia G22 est une option intéressante pour ceux qui privilégient l’éco-convivialité et la réparabilité de leur smartphone. Avec les kits de réparation officiels disponibles auprès d’iFixit, le G22 permet aux utilisateurs de résoudre facilement les problèmes courants tels que les fissures d’écran et les remplacements de batterie.

Bien que l’appareil n’offre pas les meilleures performances ou la meilleure qualité d’affichage, son système d’exploitation convivial et sa nature réparable en font un choix incontournable. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui privilégient la durabilité et la longévité à la puissance brute.

10. Samsung Galaxy A13 – Meilleure expérience logicielle

Avantages:

Design sobre

Caméra principale décente

Assistance logicielle à long terme

Les inconvénients:

Mauvaise performance

Pas de 5G

Chargement lent

Le Samsung Galaxy A13 n’est pas le téléphone économique le plus puissant du marché. Cependant, il offre une expérience logicielle exceptionnelle grâce au skin Android OneUI de Samsung. Samsung promet également deux ans de mises à jour majeures de la version Android et quatre ans de correctifs de sécurité.

Doté d’un design élégant et sobre et d’un appareil photo principal décent, le Galaxy A13 est un choix solide pour ceux qui apprécient le support logiciel et une interface épurée. Cependant, sachez que d’autres téléphones de cette liste peuvent offrir de meilleures performances, une meilleure qualité d’affichage et une connectivité 5G.

Téléphones économiques : dernières réflexions

En ce qui concerne les smartphones économiques en 2023, il existe de nombreuses options pour répondre à divers besoins et préférences. Du Motorola Moto G62 complet au Nokia G22 respectueux de l’environnement, ces appareils abordables offrent des fonctionnalités et des performances impressionnantes à une fraction du prix des téléphones phares. En examinant attentivement vos priorités et en pesant le pour et le contre de chaque appareil, vous pouvez trouver le téléphone économique parfait pour répondre à vos besoins sans vous ruiner.

Quel est votre téléphone budgétaire préféré pour 2023 ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine