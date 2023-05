Pixels en mouvement : l’ensemble Pac-Man Arcade de Lego prend vie avec une manivelle mécanique

En bref : Nintendo a récemment annoncé que le service en ligne pour Pac-Man 99 prendra fin plus tard cette année, mais Lego n’abandonne pas le jeu d’arcade emblématique. L’ensemble Lego Pac-Man Arcade est une reconstitution miniature de l’un des jeux d’arcade les plus reconnaissables de tous les temps. L’ensemble de 2 650 versions (SKU : 10323) comprend trois minifigs Pac-Man et une brique lumineuse qui illumine la zone d’insertion de la version.

Il y a même une petite vignette cachée à l’intérieur de l’armoire représentant une minifig jouant sur une borne d’arcade Pac-Man.

Lego a fait quelque chose de similaire avec son ensemble Nintendo Entertainment System, ajoutant un diorama caché du monde 1-2 sur le côté de la console. Le Lego Atari 2600 a également une scène cachée d’un enfant jouant à un jeu dans une version d’époque avec BoomBox, télévision CRT, patins à roulettes, etc.

Le modèle entièrement assemblé mesure 12,5 po (32 cm) de haut, 10 po (25 cm) de large et 7 po (17 cm) de profondeur. Comme l’ensemble NES, l’arcade Pac-Man possède également un élément mécanique activé par manivelle qui met en mouvement certains des personnages à l’écran pour simuler le gameplay. Compte tenu de sa complexité, il n’est pas surprenant que l’ensemble soit recommandé pour les 18 ans et plus.

Pac-Man a été lancé en 1980 et selon les relations publiques de Lego, le protagoniste jaune du jeu a été inspiré par une pizza avec une tranche manquante. La couleur jaune emblématique, quant à elle, a en fait été empruntée à la propre nuance de jaune de Lego. En 2016, VG247 a classé Pac-Man comme le jeu d’arcade le plus rentable de tous les temps.

Pac-Man 99 a été annoncé au début de 2021 et a servi d’alternative viable à ceux qui pleurent la perte de Super Mario Bros. 35 sur le thème de la bataille royale. L’élément en ligne prendra fin le 8 octobre, mais il semble que Tetris 99 est toujours aussi fort.

L’ensemble Lego Pac-Man Arcade sera disponible pour les membres VIP à l’achat à partir du 1er juin et à partir du 4 juin pour tous les autres, au prix de 269,99 $.

