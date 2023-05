Hermès lance un étui et une lanière en cuir de luxe pour AirPods Pro qui coûtent jusqu’à 780 €

Le créateur de luxe français Hermès s’est officiellement associé à Apple en 2015 pour lancer une édition spéciale Apple Watch avec des bracelets conçus par la marque. Le partenariat entre les deux sociétés existe toujours à ce jour, mais à part cela, Hermès fabrique également des accessoires pour d’autres produits Apple. Cette semaine, la marque a lancé un nouvel étui en cuir de luxe et une lanière pour AirPods Pro.

Nouveaux accessoires Hermès pour AirPods Pro

Comme indiqué par WatchGeneration (via MacMagazine), le nouveau boîtier est en cuir de veau Swift et est disponible en cinq couleurs différentes : or, bleu marine, vert cricket, rose azalée et bleu lin. Il présente un design unique suivant le style Hermès et protège l’ensemble du boîtier AirPods, avec une découpe pour le port Lightning et une autre pour l’indicateur de charge LED.

L’étui Hermès pour AirPods Pro est également livré avec une sangle réglable pour que les gens puissent l’utiliser comme tour de cou ou même comme accessoire de sac à main. Bien que le boîtier soit conçu pour les AirPods Pro de deuxième génération, il devrait parfaitement s’adapter au boîtier de chargement des AirPods Pro de première génération, car ils ont à peu près la même taille.

Mais si vous pensez que c’est trop d’avoir un étui Hermès pour vos AirPods, la société a également introduit un nouveau cordon en cuir pour l’étui AirPods. Comme l’étui, le cordon est en cuir de veau Swift souple. Les deux bracelets sont attachés par un clou de selle en laiton palladié. Les couleurs sont également les mêmes que celles disponibles pour l’étui en cuir.

Mais contrairement à l’étui en cuir, le cordon n’est compatible qu’avec les AirPod de deuxième génération, car l’ancien étui n’a pas de fente pour le cordon.

Prix ​​et disponibilité

Si vous voulez en acheter un, mieux vaut être prêt à dépenser beaucoup d’argent. L’étui en cuir Hermès pour AirPods Pro coûte 780 €. La longe est un peu moins chère à 280 €. Les deux sont disponibles à la commande sur la boutique en ligne d’Hermès, et il n’est pas clair si Apple vendra éventuellement ces accessoires dans sa boutique.

Il est à noter qu’en plus de l’Apple Watch Hermès, il existe également une édition spéciale AirTag conçue par Apple et Hermès.

