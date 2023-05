L’entrée RTX 4060 Ti Geekbench confirme 4352 cœurs CUDA avec 8 Go de RAM, peut-être pour 399 $

Quelque chose à attendre avec impatience : Alors que la date supposée du dévoilement de la GeForce RTX 4060 Ti approche, son apparition sur Geekbench marque un signe typique de son lancement imminent. Le message confirme les rumeurs antérieures et offre une vague idée de la place du GPU parmi ses prédécesseurs. Un leaker de confiance a également récemment annoncé les prix finaux probables des déclinaisons 8 Go et 16 Go.

Une nouvelle liste Geekbench confirme qu’au moins une déclinaison GeForce RTX 4060 Ti, probablement la première à voir la version, ne comprend que 8 Go de VRAM. De plus, le leaker connu MEGAsizeGPU est d’accord avec les rumeurs précédentes selon lesquelles la carte de 8 Go coûterait environ 400 $.

La capacité VRAM est particulièrement faible compte tenu des performances des récents jeux PC de premier plan. Les bottleneck (goulots d’étranglement) de la mémoire vidéo ont limité les GPU de 8 Go comme le RTX 3070 et le 10 Go 3080. De plus, le montant présente une rétrogradation par rapport au RTX 3060 de 12 Go.

L’entrée Geekbench vérifie les caractéristiques suggérées par un die shot et une liste de vente au détail du mois dernier. Le nombre de multiprocesseurs de 34 confirme que le 4060 Ti aura 4 352 cœurs CUDA. Les informations antérieures indiquent qu’il dispose de 32 Mo de cache L2 avec une cote TGP de 160 W.

Celui qui a soumis le GPU l’a associé à un processeur Intel Core i9-13900K à 3 GHz et à 32 Go de RAM DDR5 exécutant Windows 11. Le score CUDA global de 46170 se situe juste au-dessus des scores typiques du 3060 Ti, mais les drivers finaux pourraient creuser l’écart. Les unités de vente au détail devraient surpasser la 3070 Ti.

Des affirmations récentes suggèrent que le 4060 Ti pourrait être lancé la semaine prochaine le 24 mai, avec le concurrent direct d’AMD dans l’espace de milieu de gamme, le RX 7600 XT, suivant un jour plus tard. Ce GPU aurait également 8 Go de VRAM mais pourrait coûter 350 $. Team Red pourrait dévoiler les 7800 XT, 7700 XT et 7600 XT au Computex à la fin du mois ou au début du mois prochain. Le 7800 XT a également récemment fait ses débuts sur Geekbench.

Un autre Tweet de MEGAsizeGPU la semaine dernière a déclaré que NVIDIA prévoyait d’apaiser les problèmes de VRAM en publiant une déclinaison de 16 Go du 4060 Ti en juillet. Les dernières informations du leaker indiquent qu’il coûtera 499 $. Pendant ce temps, la version non Ti du ​​RTX 4060 pourrait arriver en juillet avec 8 Go, basée sur le même GPU que son homologue pour ordinateur portable.



