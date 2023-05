Les iPhones pourront bientôt parler dans votre voix avec seulement quelques minutes de formation

Apple a présenté en avant-première une suite de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité mardi. La nouvelle fonctionnalité la plus excitante est la voix personnelle d’Apple, qui permet aux utilisateurs de créer une voix numérique qui ressemble à leur voix naturelle. Le nouveau Live Speech est tout aussi impressionnant, ce qui peut être utile pour les personnes incapables de parler.

Laissez vos appareils Apple parler pour vous avec « Voix personnelle »



Personal Voice permettra aux utilisateurs de créer une voix qui leur ressemble sur leurs iPhones, iPads et Macs. Cette voix peut être utilisée pour la communication verbale dans diverses situations, y compris les conversations en personne, les appels téléphoniques et FaceTime.

La fonction est spécialement conçue pour les personnes qui risquent de perdre leur capacité à parler. Par exemple, les personnes atteintes de SLA ou d’autres conditions peuvent avoir un impact sur leur capacité à parler. Les utilisateurs doivent enregistrer 15 minutes de leur voix naturelle pour créer une voix personnelle.

Personal Voice fait partie de la suite plus large de fonctionnalités d’accessibilité d’Apple. Parallèlement, la société a également annoncé une nouvelle fonctionnalité Live Speech. qui permet aux utilisateurs d’Apple incapables de parler ou qui ont progressivement perdu la voix d’exprimer leurs pensées de manière audible.

Pour les gens incapables de parler

Live Speech est destiné aux personnes incapables de parler ou qui ont perdu la voix au fil du temps. Les utilisateurs peuvent l’utiliser pour taper ce qu’ils veulent dire et le faire dire à voix haute pendant les appels téléphoniques et FaceTime ainsi que les conversations en personne. Les utilisateurs peuvent également enregistrer des phrases couramment utilisées pour intervenir rapidement lors de conversations animées. Plus tard cette année, Live Speech sera disponible pour tous les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac.

Dernières pensées

Les nouvelles fonctionnalités Personal Voice et Live Speech d’Apple constituent une étape importante pour rendre son produit plus accessible. Ces fonctionnalités sont un outil précieux pour les personnes ayant des troubles de la parole et qui ont perdu la voix. Ils peuvent aider les gens à communiquer plus efficacement et à participer plus pleinement à la vie quotidienne.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine