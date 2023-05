Que vous rencontriez des problèmes temporaires avec votre WiFi ou que vous souhaitiez configurer une connexion filaire pour ne pas abandonner la plupart des performances de votre Internet, suivez la procédure d’utilisation d’Ethernet avec iPad via USB-C ou Lightning.

Les capacités de l’iPad ont augmenté au fil des ans et le passage à l’USB-C pour un plus grand nombre de tablettes d’Apple a rendu plus facile que jamais l’utilisation d’Ethernet pour une connexion Internet stable. Il est également possible de configurer Ethernet avec des iPad qui utilisent le port Lightning.

Au-delà de l’utilisation personnelle, la configuration d’un iPad avec Ethernet peut être une excellente option pour les entreprises ou les organisations utilisant la tablette pour les kiosques, etc.

Comment utiliser Ethernet avec iPad via USB-C ou Lightning

iPad avec USB-C

Les tablettes Apple avec USB-C incluent l’iPad Pro 2018 et ultérieur, l’iPad Air 2020 et ultérieur, l’iPad mini 2021 et l’iPad 10.

Choisissez n’importe quel hub USB-C qui inclut Ethernet si vous n’en avez pas déjà (Anker à partir d’environ 23 $, AmazonBasics à partir d’environ 18 $, Satechi à partir d’environ 80 $) Branchez-le sur votre iPad et branchez votre câble Ethernet Vous devriez voir une icône d’adaptateur apparaître dans le coin supérieur droit de votre iPad Pour vérifier que votre connexion Ethernet fonctionne, vous pouvez vous diriger vers Paramètres> Ethernet

iPads avec un port Lightning

Vous pouvez soit utiliser un adaptateur Lightning vers Ethernet, soit un adaptateur Lightning vers USB connecté à un adaptateur USB vers Ethernet (Apple vend Belkin pour 100 $, également sur Amazon, certaines options MFi coûtent environ 20 $, les adaptateurs USB vers Ethernet se vendent à partir d’environ 15 $) Branchez-le sur votre iPad et branchez votre câble Ethernet Pour vérifier que votre connexion Ethernet fonctionne, vous pouvez vous diriger vers Paramètres> Ethernet

Voici à quoi ressemblent ces étapes sur iPad :

Après avoir appuyé sur USB 10/100/1000 LAN, vous verrez les détails de votre réseau Ethernet :

Lisez plus de tutoriels Netcost-security.fr :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :