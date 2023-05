Application d’assistance Apple révisée avec une nouvelle mise en page, un accès plus rapide aux fournisseurs à proximité, plus

Apple déploie aujourd’hui une mise à jour notable de l’application Apple Support pour iPhone et iPad. La mise à jour apporte une mise en page remaniée qui facilite la gestion de votre activité, étend l’application à de nouvelles régions, et plus encore. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails.

Apple indique que la mise en page remaniée de l’application Apple Support rationalise le processus d’affichage et de gestion de votre compte d’assistance, y compris les appels, les discussions, les réservations, etc. Il existe également une nouvelle fonctionnalité qui permet aux clients de parcourir facilement les fournisseurs de leur région pour trouver le moyen le plus rapide d’obtenir une assistance et un service pour leurs appareils.

La mise à jour d’aujourd’hui de l’application Apple Support apporte également l’application au Vietnam et ajoute le vietnamien comme langue prise en charge. Au total, Apple indique que l’application est désormais disponible dans 32 langues et 174 régions.

Voici le changelog complet :

Parcourez les fournisseurs de votre région pour voir ce qui se trouve à proximité.

La nouvelle présentation facilite plus que jamais l’affichage et la gestion de vos appels, chats, réservations et autres activités.

Disponibilité étendue de la région au Vietnam et ajout du vietnamien comme langue prise en charge. L’application Apple Support est désormais disponible dans 32 langues et 174 régions.

Améliorations des performances et corrections de bugs.

L’application Apple Support est une ressource utile pour trouver de l’aide pour tout problème que vous pourriez rencontrer avec votre matériel Apple ou votre identifiant Apple. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur l’App Store. La nouvelle mise à jour d’aujourd’hui est toujours en cours de déploiement, vous ne la verrez donc peut-être pas tout de suite dans l’App Store sur votre appareil.

