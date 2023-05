La surveillance du dark web de Gmail est désormais disponible pour tous les utilisateurs américains

Google a récemment étendu son service de surveillance du dark web Gmail à tous les utilisateurs de Gmail aux États-Unis. Auparavant, seuls les abonnés Google One aux États-Unis avaient accès à cette couche de sécurité supplémentaire. Cette décision révolutionnaire vise à améliorer la sécurité en ligne des utilisateurs de Gmail en les alertant si leur adresse e-mail a été compromise sur le dark web.

Ce guide complet plongera dans les détails du service de surveillance du dark web Gmail de Google. Nous verrons ce que cela implique et comment cela peut vous être bénéfique. Nous discuterons également d’options alternatives pour ceux qui ne souhaitent pas s’abonner à Google One ou qui n’utilisent pas Gmail.

Comprendre le Dark Web

Avant d’entrer dans les détails, commençons par comprendre le dark web. Le dark web est une section Internet cachée inaccessible aux moteurs de recherche classiques. Il n’est accessible que via des canaux logiciels spéciaux comme le navigateur Tor.

Bien que le dark web soit souvent associé à des activités illégales, il sert également des objectifs légitimes. Par exemple, les agences de renseignement américaines utilisent le dark web pour ses fonctions d’anonymat et de sécurité. Cependant, les cybercriminels exploitent souvent le dark web pour acheter et vendre des données volées, telles que des informations personnelles identifiables (PII), des identifiants de connexion, des données financières et des informations confidentielles sur l’entreprise.

La réponse de Google aux menaces du dark web

Pour freiner les actions de ces pirates et escrocs, Google a décidé de proposer des services de surveillance du dark web aux utilisateurs de Gmail. Ce service analyse les forums et les sites du dark web pour détecter si votre adresse Gmail a été compromise. S’il est trouvé, vous serez averti et conseillé sur la manière de protéger vos données. Même si votre adresse n’est pas découverte sur le dark web, vous recevrez toujours des conseils pour vous protéger des cybercriminels.

Fonctionnement de la surveillance du dark web Gmail

La fonctionnalité de surveillance du dark web de Gmail vous aide à rester vigilant sur vos données. Par exemple, si votre adresse Gmail se trouve sur le dark web, vous saurez que vous avez été affecté par une violation de données. Par la suite, vous pouvez enquêter sur les activités non autorisées ou non reconnues impliquant votre compte Gmail.

Processus pas à pas de surveillance du dark web Gmail

Inscrivez-vous au service de surveillance du dark web : Google a facilité l’inscription des utilisateurs américains de Gmail à son service de surveillance du dark web. Vous pouvez activer ce service à partir des paramètres de votre compte Gmail. Google analyse le dark web pour votre adresse Gmail : Une fois que vous vous êtes inscrit, Google surveillera régulièrement le dark web pour votre adresse Gmail. Vous serez immédiatement averti si votre e-mail est trouvé sur le dark web. Agissez si votre adresse Gmail est compromise : si votre adresse Gmail est découverte sur le dark web, vous recevrez des recommandations sur la manière de protéger vos données et de prévenir l’usurpation d’identité ou d’autres cyberattaques.

Limites de la surveillance du dark web Gmail

Il est important de noter que la surveillance du dark web Gmail ne recherche que votre adresse Gmail. Pour surveiller des informations supplémentaires, telles que votre numéro de téléphone ou votre numéro de sécurité sociale, un abonnement à Google One est nécessaire. Les abonnés Google One peuvent fournir des informations supplémentaires qu’ils souhaitent surveiller sur le dark web, et ils seront avertis si des informations correspondantes sont trouvées.

Options alternatives pour la surveillance du dark web

Si vous ne souhaitez pas vous abonner à Google One ou utiliser un autre fournisseur de messagerie, il existe d’autres options pour la surveillance du dark web.

1

HaveIBeenPwned est un site Web populaire qui vous permet de rechercher votre adresse e-mail, votre nom d’utilisateur ou vos mots de passe sur diverses violations de données. Si vos informations ont été compromises, le site vous conseillera sur la meilleure action à prendre.

2 suites de sécurité offrant une surveillance du dark web

Certaines suites de sécurité offrent des services de surveillance du dark web, bien que ceux-ci nécessitent généralement un abonnement. Ces services sont considérés comme des fonctionnalités avancées et peuvent vous aider à maîtriser la sécurité de vos données.

3 Rester en sécurité en ligne avec Gmail Dark Web Monitoring

En tant qu’utilisateur de Gmail aux États-Unis, vous pouvez désormais bénéficier gratuitement d’une couche de sécurité supplémentaire. Si vous êtes dans d’autres pays, il y a de fortes chances que vous ayez bientôt accès à cette fonctionnalité. Avec la surveillance du dark web de Gmail, vous avez une longueur d’avance sur les acteurs malveillants !

Conseils supplémentaires pour améliorer votre sécurité en ligne

Bien que la surveillance du dark web de Gmail soit un outil puissant, il est également essentiel de mettre en œuvre d’autres mesures de sécurité. Voici quelques conseils supplémentaires pour améliorer votre sécurité en ligne :

Utilisez des mots de passe forts et uniques : créez des mots de passe complexes pour tous vos comptes et évitez d’utiliser le même mot de passe sur plusieurs plates-formes. Envisagez d’utiliser un gestionnaire de mots de passe pour générer et stocker vos mots de passe en toute sécurité. Activer l’authentification à deux facteurs (2FA) : activez 2FA pour vos comptes en ligne dans la mesure du possible. Cela ajoute une couche de sécurité supplémentaire en exigeant une deuxième forme de vérification, comme un code envoyé à votre téléphone. Méfiez-vous des tentatives de phishing : Méfiez-vous toujours des e-mails et messages non sollicités qui vous demandent vos informations personnelles ou vous invitent à cliquer sur des liens suspects. Maintenez vos logiciels et appareils à jour : mettez régulièrement à jour vos logiciels, applications et appareils pour vous assurer que vous disposez des derniers correctifs et fonctionnalités de sécurité. Renseignez-vous sur les menaces en ligne : restez informé des dernières menaces et tendances en matière de cybersécurité pour vous aider à rester vigilant et à prendre les précautions appropriées.

En combinant la surveillance du dark web de Gmail avec ces mesures de sécurité supplémentaires, vous serez mieux équipé pour protéger vos informations personnelles et rester en sécurité en ligne.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine